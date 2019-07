「超人」留長白髮！《獵魔士》首波預告公開...撞臉奧蘭多布魯

記者吳孟庭/綜合報導

Netflix最新影集《獵魔士(The Witcher)》改編自小說,由「超人」亨利卡維爾(Henry Cavill)主演,最新的前導預告終於在聖地牙哥動漫展首度公開,留著灰白長髮的卡維爾面色蒼白、臉部被鮮血狂濺,首播後在網路上佳評如潮,但也有網友反應他的造型撞臉《魔戒》神射手奧蘭多布魯(Orlando Bloom)。

▲「超人」亨利卡維爾留長白髮造型曝光。(圖/翻攝自Netflix)

《獵魔士》是改編自波蘭作家安傑薩普科夫斯基(Andrzej Sapkowski)的奇幻小說,時間設定在中古世紀,亨利卡維爾飾演的傑洛特(Geralt of Rivia)因身體突變而擁有巨大力量,可以斬殺凶怪,藉此賺錢維生。

先前曝光的劇照中就洩漏亨利卡維爾的白髮造型,不過在首波預告中,他的臉部被鮮血噴濺,與灰白髮色做出明顯對比,裡面許多武打動作,據他表示全都是自己來,沒有用替身。在預告最後一幕大蜘蛛出現他眼前,他臉色蒼白、眼睛血紅,模樣十分恐怖,卻也增添了劇迷的期待感!

▲「超人」《獵魔士》預告最後模樣恐怖。(圖/翻攝自Netflix)

許多劇迷期待《獵魔士》取代已經結局的《冰與火之歌:權力遊戲》,成為最新科幻影集巨作,預告播出後網路佳評如潮,「新時代降臨了」、「我一定要死守直播」、「亨利卡維爾讓我變50%的GAY」,但也有網友認為卡維爾和電影《魔戒》中奧蘭多布魯飾演的弓箭手經典金長髮造型撞臉,附上對比圖說,「只有我一個人這樣想嗎?」《獵魔士》預計今年於Netflix平台播出。

▼亨利卡維爾造型被指撞臉奧蘭多布魯。

