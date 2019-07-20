「超人」留長白髮！《獵魔士》首波預告公開...撞臉奧蘭多布魯

記者吳孟庭／綜合報導

Netflix最新影集《獵魔士（The Witcher）》改編自小說，由「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）主演，最新的前導預告終於在聖地牙哥動漫展首度公開，留著灰白長髮的卡維爾面色蒼白、臉部被鮮血狂濺，首播後在網路上佳評如潮，但也有網友反應他的造型撞臉《魔戒》神射手奧蘭多布魯（Orlando Bloom）。

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▲「超人」亨利卡維爾留長白髮造型曝光。（圖／翻攝自Netflix）

《獵魔士》是改編自波蘭作家安傑薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）的奇幻小說，時間設定在中古世紀，亨利卡維爾飾演的傑洛特（Geralt of Rivia）因身體突變而擁有巨大力量，可以斬殺凶怪，藉此賺錢維生。

先前曝光的劇照中就洩漏亨利卡維爾的白髮造型，不過在首波預告中，他的臉部被鮮血噴濺，與灰白髮色做出明顯對比，裡面許多武打動作，據他表示全都是自己來，沒有用替身。在預告最後一幕大蜘蛛出現他眼前，他臉色蒼白、眼睛血紅，模樣十分恐怖，卻也增添了劇迷的期待感！

▲「超人」《獵魔士》預告最後模樣恐怖。（圖／翻攝自Netflix）

許多劇迷期待《獵魔士》取代已經結局的《冰與火之歌：權力遊戲》，成為最新科幻影集巨作，預告播出後網路佳評如潮，「新時代降臨了」、「我一定要死守直播」、「亨利卡維爾讓我變50%的GAY」，但也有網友認為卡維爾和電影《魔戒》中奧蘭多布魯飾演的弓箭手經典金長髮造型撞臉，附上對比圖說，「只有我一個人這樣想嗎？」《獵魔士》預計今年於Netflix平台播出。

▼亨利卡維爾造型被指撞臉奧蘭多布魯。