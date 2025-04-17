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呂文婉遭金融詐騙！損失高達400萬...懊悔：以為可翻身當富翁

呂文婉遭詐騙一毛錢都拿不回來。（圖／翻攝自臉書）

▲呂文婉遭詐騙一毛錢都拿不回來。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

資深媒體人呂文婉慘遭詐騙！她近日在節目上透露，過去曾被朋友的朋友金融詐騙，原以為集資400萬就可以變富翁，沒想到投資公司的大姐鬧失聯，辦公室人去樓空，當她質問中間介紹人，甚至氣到拿煙灰缸砸對方，都沒有獲得任何解釋。

呂文婉在節目《震震有詞》上表示，自己在27、28歲時慘被金融詐騙，為了還款給朋友們，她想到跟前夫結婚，以結婚禮金補400萬的部分金額，「遇到債主找上門來要錢，還跟把玩著槍把刀柄的兄弟們協商，每個月還6萬。」她事後跟其他債務人一起報警，而被告的投資公司大姐出庭時一身名牌光鮮亮麗，但雙手一攤，表示名下早已無資產，每位債務人都討不到一毛錢。

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而火舞表演工作者謝岳鵬先前被騙到詐騙園區，他在節目上表示，去年在臉書社團中應徵赴泰國表演，「對談過程從表演的專業術語、場地、價格等，與平時跟廠商接洽的內容相似，對方主動提供機票、食宿，洽談過程很難分辨真假」。

謝岳鵬回想當飛抵泰國後才發現不正常的跡象，像是機場到表演地點應是4到5小時，但實際上至少花了7到8小時的車程，加上回程機票被取消，詢問對方，僅以機票系統故障帶過，直到搭船時見到河對岸是全副武裝士兵，這才意識遇到詐騙集團了，當時對方老闆直白表示，「你就是來做詐騙的」。

謝岳鵬當下腦中一片空白，「沒想到電影情節竟然發生在自己身上！」他不死心問對方想離開只有兩個方法，一個是工作1到2年賺到錢後把自己贖出去，或者直接付3萬美金，但他手機、護照、錢包被搶走還被關了20天，其中還被關在4坪的小黑屋5天，每天被毆打根本無法入睡，為了活下來，他只好佯裝妥協，照著詐騙集團提供的資料、故事劇本開始工作。

謝岳鵬曾經一度有機會逃離園區，曾試著用詐騙集團的電腦發訊息給親友求救，但因被監控而求救失敗，詐騙老闆還警告，若再逃跑被士兵抓到可能會被斷手斷腳，想到過幾天詐騙的老闆找他「已經有人幫你付錢，你可以離開了。」謝岳鵬一度懷疑是不是要被轉賣，直到抵達泰國才確定脫離險境。

謝岳鵬猜想台灣、泰國媒體都有報導他遇詐騙，礙於各種輿論壓力，可能詐騙老闆覺得他是麻煩人物於是放他走，他很慶幸自己能順利脫身，但至今仍不知道是誰付了贖金。

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拒絕暴力，請撥打110、113

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