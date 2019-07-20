張立昂自爆做這件事「很快」　喊話未來女友加入：感覺很幸福

記者李欣容／台北報導

張立昂今（20日）擔任保養品花店一日店長，過去曾陪女友逛街買保養品，但當時不懂保養，也沒辦法一起討論，直到入行後才知道保養的重要，希望將來有機會跟另一半一起晨間保養，「聽起來很幸福！」他也透露自己每天花在沐浴加保養的時間不到半小時，嘴快脫口，「我很快！很有效率。」

▲張立昂聊保養。（圖／記者李欣容攝）

張立昂透露，自從開始拍戲、拍廣告後，常被化妝師或是公司同事提醒保養重要，「我以前是連去海邊也不防曬，還想說要曬黑一點，現在都會跟化妝師討論，得到保養資訊。」演藝圈好友劉奕兒也會給他保養建議。

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被問到每天花多久時間保養，張立昂自認很有效率，驕傲喊，「我很快！」話才一說完，馬上解釋，「不是那個意思，我是說我很有效率，洗澡的時候保養品都會放好，步驟都相同，洗澡加保養大概20幾分鐘就好了。」

▲張立昂洗澡加保養速度很有效率。（圖／記者李欣容攝）

這次參與電影《灼人的秘密》演出，和吳可熙、宋芸樺、夏于喬合作，被問到三位女星誰最愛聊保養，他則說，「她們都在意吧，但沒特別提到，我參與的部分稍微嚴肅，基本上不太會聊天，有聊天也是在劇本上。」

張立昂接下來將投入音樂作品，每天埋首創作，時常忘了吃飯，但他希望透過音樂讓粉絲更了解他，希望等工作告一段落後，有機會來趟充實心靈的旅程。