【SDCC】漫威發表會預測！第4階段9部電影「未來時間軸」網瘋傳

記者洪文／綜合報導

漫威工作室（Marvel Studio）將在台灣時間21日早上8點15分於SDCC聖地牙哥動漫展舉辦記者會，預期將會宣布《復仇者聯盟：終局之戰》、《蜘蛛人：離家日》之後「漫威電影宇宙第4階段」所有電影作品推出計畫。《ETtoday》預測未來4年可能推出的9部電影，以及可能公布的6部大驚喜，網友也自製「夢幻時間軸」迎接新消息。

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▲粉絲自製漫威電影宇宙第4階段「未來時間軸」夢幻版本 。（圖／翻攝自微博）



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【預計公布的內容】

《黑寡婦》（Black Widow）

漫威工作室將正式宣布《黑寡婦》作為漫威電影宇宙第4階段第1部電影，並且確認由《顫慄柏林》導演凱特蕭蘭（Kate Shortland）執導。這是目前唯一一部正在拍攝的電影，也是史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）首部個人獨立電影，北美預計2020年5月1日上映。

《黑寡婦》所有卡司陣容將會曝光，包括史嘉蕾喬韓森、《我和我的摔角家庭》弗洛倫斯佩治（Florence Pugh）、《真寵》瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、《怪奇物語》大衛哈伯（David Harbor）、《使女的故事》OT法格本（OT Fagbenle）、《神鬼無間》雷溫斯頓（Ray Winstone）演出，可能還有熟悉的演員出現（像是神盾局長出現在《驚奇隊長》），並且公開角色細節。

此外，《黑寡婦》可能會曝光首支預告，或是首張劇照。（不過，今年4月底上映的《復仇者聯盟：終局之戰》直到去年12月初才發布預告）

《永恆族》（The Eternals）

在宣布2020年的第一部電影之後，漫威工作室有望確認《永恆族》作為第2部電影，並且確認由大陸女導演趙婷（Chloe Zhao）執導，並且可能訂在2020年11月5日於北美上映。

《永恆族》卡司陣容應該會一起宣布，目前所知將有安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie﻿）、《MIB星際戰警：跨國行動》庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）、《冰與火之歌：權力遊戲》理察麥登（Richard Madden）、《屍速列車》南韓演員馬東石以及《揮灑烈愛》莎瑪海耶克（Salma Hayek）等人，外傳「殺神」基努李維（Keanu Reeves）也會演出，也許會有驚喜出現。

同時，漫威總裁凱文費吉可能會簡單公開《永恆族》一些故事概念，介紹這些漫畫中不太有名的角色如何進入漫威電影宇宙。

《上氣》（Shang-Chi）

為了增加漫威電影宇宙的多元性，漫威工作室即將正式宣布首位華人英雄電影《上氣》，並確認曾與「驚奇隊長」布麗拉森合作《她和她的小鬼們》的日裔美籍導演德斯汀克雷頓（Destin Cretton）擔任導演，《神力女超人1984》、《蜘蛛人：新宇宙》華裔美籍編劇華裔美籍大衛卡拉哈姆（Dave Callaham）撰寫劇本，預計在2021年2月農曆春節假期上映。

外界期待漫威工作室將會宣布《上氣》男主角人選，如同2016年SDCC動漫展漫威記者會的尾聲，當時布麗拉森驚喜現身，漫威總裁凱文費吉宣布由她擔任《驚奇隊長》女主角，全場尖叫。

《黑豹2》（Black Panther 2）

由於《黑豹》在全球票房的大成功，續集《黑豹2》很早就有傳聞，首集導演兼編劇萊恩庫格勒（Ryan Coogler）將再度回歸，而原班人馬「黑豹」查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）、「舒莉公主」萊提蒂婭萊特（Letitia Wright）、「奧科耶」戴娜葛里拉（Danai Gurira）、黑豹女友「娜奇雅」琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、黑豹母親「拉瑪達」安琪拉貝瑟（Angela Bassett）以及賈巴里部落領袖「恩巴庫」溫斯頓杜克（Winston Duke）等有望再度演出。

《黑豹2》可能會有副標題，如同《美國隊長3：英雄內戰》一樣點名主題的名字。在《復仇者聯盟：終局之戰》當中，奧科耶狀況報告提到非洲海岸附近發生了水底地震，外界不斷猜測「海底人」納摩（Namor）以及亞特蘭提斯王國（Atlantis）將在《黑豹2》出現，可望在副標題上正式公開。

《奇異博士2》（Doctor Strange 2）

外界預期漫威工作室將會確認《奇異博士》續集《奇異博士2》，首集導演史考特德瑞森（Scott Derrickson）以及「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、「王」黃凱旋（Benedict Wong）將會回歸，而「古一法師」蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、奇異博士女友「帕瑪」瑞秋麥當亞斯（Rachel McAdams）以及首集片尾彩蛋黑化的「莫度」奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）可能也會再度演出。

《奇異博士2》可能也有副標題，外界期待續集出現漫畫中的大反派「巫毒博士」、「多瑪暮」以及多瑪暮女兒「克莉」出現，或許副標題將會透露一切。

《雷神索爾4》（Thor4）

就在前幾天，導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）傳出與漫威工作室簽約拍攝《雷神索爾4》，代表「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）未來不只是客串，而是將會繼續主演一部電影，這也是漫威史上第一個個人獨立電影拍到第4集的英雄，歸功於塔伊加維迪提在《雷神索爾3：諸神黃昏》為《雷神索爾》系列開出新局，做出獨一無二的特色。

其他細節可能不會公布，不過考量雷神索爾在《復仇者聯盟：終局之戰》跟著「星際異攻隊」離開地球，因此《雷神索爾4》沒有意外將會發生在外太空。網友預期將會出現「薩諾斯」以後的最大反派「行星吞噬者」（Galactus），連帶可能出現「銀色衝浪手」鋪陳未來發展從福斯影片回歸的《驚奇四超人》。

《星際異攻隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）

《星際異攻隊3》在導演詹姆斯岡恩「被開除」到再度回歸，應該就是篤定會推出的電影，也是該系列三部曲的最後一集。只可惜在導演一出一回的情況下，籌備進度被嚴重延遲，而且必須等到岡恩完成DC電影新版的《自殺突擊隊》之後才能回歸漫威拍攝，預計最快要等到2022年才能上映。

昔日《星際異攻隊》系列原班人馬「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）、「德克斯」戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）、「火箭浣熊」布萊德利庫柏（Bradly Cooper）、「格魯特」馮迪索（Vin Diesel）、「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）、「涅布拉」凱倫吉蘭（Karen Gillan）預期將會回歸。

其他細節可能不會公布，外界預期在《復仇者聯盟：無限之戰》死掉的「葛藦拉」柔伊莎達娜（Zoe Saldana）將以「年輕版」加入演出，並且可能出現等待已久的新角色「亞當術士」。

《驚奇隊長2》（Captain Marvel 2）

布麗拉森（Brie Larson）至今僅演出《驚奇隊長》、《復仇者聯盟：終局之戰》兩部電影，外傳她至少還有5部漫威電影片約，而且她已被定位為「漫威宇宙最強英雄」，在第4階段被預期為將重心轉移至外太空的情況下，續集《驚奇隊長2》推出的可能性極高，不過其他細節可能不會公布。

《蜘蛛人3》（Spider-Man 3）

湯姆霍蘭德漫威片約還有至少1部，加上《蜘蛛人：離家日》片尾彩蛋留下震撼結尾，擺明了鋪哏《蜘蛛人》第3集。前2集大多依附在漫威電影宇宙的故事之下，如今將有機會認真發展《蜘蛛人》的故事，外界期待手級的禿鷹回歸，並且與其他《蜘蛛人》漫畫中的反派組成「邪惡六人組」，未來甚至有機會拍攝支線電影。

【可能公布的大驚喜】

《蟻人3》（Ant-Man 3）

《蟻人與黃蜂女》接在《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》之間，票房卻沒有《驚奇隊長》、《黑豹》好，甚至是漫威電影宇宙第3階段票房最低的電影。「蟻人」保羅路德日前公布表示，不清楚第3集的拍攝動向，「可能要打給漫威高層，發起粉絲請願活動。」

考量「蟻人」保羅路德目前僅在漫威電影宇宙4部電影出現，按照道理來說合約應該還沒有到期，還是有可能開發全新的電影，而他的女兒在《復仇者聯盟：終局之戰》經過5年之後已是少女，第3集的出現最有可能是鋪陳《少年復仇者聯盟》（Young Avengers）的故事。

《復仇者聯盟5》（Avengers 5）

《少年復仇者》（Young Avengers）

《黑暗復仇者》（Dark Avengers）

每一個階段尾聲慣例出現的《復仇者聯盟》系列，迎來所有英雄集結一起對抗大反派的最大高潮。外界也期待改由《少年復仇者》（Young Avengers）、《黑暗復仇者》（Dark Avengers）的方式推出團體電影。

《死侍3》（Deadpool3）

《死侍》第1、2集高居福斯影片《X戰警》系列票房前2名，如今版權回歸漫威工作室之後，最有可能繼續發展由萊恩雷諾斯演出的續集《死侍3》（Deadpool3），並且正式加入漫威電影宇宙。

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《驚奇四超人》（Fantastic Four）重啟版

《驚奇四超人》原本是漫威人氣漫畫之一，未料在福斯影片製作底下，兩次重啟都票房大敗。不過外界普遍認為《驚奇四超人》將會成為最早加入漫威電影宇宙的福斯版權，因為漫畫中大多數著名故事並非如同過去電影版發生在地球，而是外太空，這一點與漫威電影宇宙的發展第4階段的目標相吻合。