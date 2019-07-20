ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

【SDCC】漫威發表會預測！第4階段9部電影「未來時間軸」網瘋傳

記者洪文／綜合報導

漫威工作室（Marvel Studio）將在台灣時間21日早上8點15分於SDCC聖地牙哥動漫展舉辦記者會，預期將會宣布《復仇者聯盟：終局之戰》、《蜘蛛人：離家日》之後「漫威電影宇宙第4階段」所有電影作品推出計畫。《ETtoday》預測未來4年可能推出的9部電影，以及可能公布的6部大驚喜，網友也自製「夢幻時間軸」迎接新消息。

►更多【SDCC聖地牙哥動漫展】相關新聞

▲▼粉絲自製漫威電影宇宙第4階段時間軸 。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲自製漫威電影宇宙第4階段「未來時間軸」夢幻版本 。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

【預計公布的內容】  

《黑寡婦》（Black Widow）

漫威工作室將正式宣布《黑寡婦》作為漫威電影宇宙第4階段第1部電影，並且確認由《顫慄柏林》導演凱特蕭蘭（Kate Shortland）執導。這是目前唯一一部正在拍攝的電影，也是史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）首部個人獨立電影，北美預計2020年5月1日上映。

《黑寡婦》所有卡司陣容將會曝光，包括史嘉蕾喬韓森、《我和我的摔角家庭》弗洛倫斯佩治（Florence Pugh）、《真寵》瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、《怪奇物語》大衛哈伯（David Harbor）、《使女的故事》OT法格本（OT Fagbenle）、《神鬼無間》雷溫斯頓（Ray Winstone）演出，可能還有熟悉的演員出現（像是神盾局長出現在《驚奇隊長》），並且公開角色細節。

此外，《黑寡婦》可能會曝光首支預告，或是首張劇照。（不過，今年4月底上映的《復仇者聯盟：終局之戰》直到去年12月初才發布預告）

▲▼史嘉蕾喬韓森《黑寡婦》個人獨立電影。（圖／翻攝自網路）

《永恆族》（The Eternals）

在宣布2020年的第一部電影之後，漫威工作室有望確認《永恆族》作為第2部電影，並且確認由大陸女導演趙婷（Chloe Zhao）執導，並且可能訂在2020年11月5日於北美上映。

《永恆族》卡司陣容應該會一起宣布，目前所知將有安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie﻿）、《MIB星際戰警：跨國行動》庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）、《冰與火之歌：權力遊戲》理察麥登（Richard Madden）、《屍速列車》南韓演員馬東石以及《揮灑烈愛》莎瑪海耶克（Salma Hayek）等人，外傳「殺神」基努李維（Keanu Reeves）也會演出，也許會有驚喜出現。

同時，漫威總裁凱文費吉可能會簡單公開《永恆族》一些故事概念，介紹這些漫畫中不太有名的角色如何進入漫威電影宇宙。

▲▼漫威《永恆族》有可能是第一位同志明星演出超級英雄。（圖／翻攝自網路）

《上氣》（Shang-Chi）

為了增加漫威電影宇宙的多元性，漫威工作室即將正式宣布首位華人英雄電影《上氣》，並確認曾與「驚奇隊長」布麗拉森合作《她和她的小鬼們》的日裔美籍導演德斯汀克雷頓（Destin Cretton）擔任導演，《神力女超人1984》、《蜘蛛人：新宇宙》華裔美籍編劇華裔美籍大衛卡拉哈姆（Dave Callaham）撰寫劇本，預計在2021年2月農曆春節假期上映。

外界期待漫威工作室將會宣布《上氣》男主角人選，如同2016年SDCC動漫展漫威記者會的尾聲，當時布麗拉森驚喜現身，漫威總裁凱文費吉宣布由她擔任《驚奇隊長》女主角，全場尖叫。

▲▼《上氣》。（圖／翻攝自網路）

《黑豹2》（Black Panther 2）

由於《黑豹》在全球票房的大成功，續集《黑豹2》很早就有傳聞，首集導演兼編劇萊恩庫格勒（Ryan Coogler）將再度回歸，而原班人馬「黑豹」查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）、「舒莉公主」萊提蒂婭萊特（Letitia Wright）、「奧科耶」戴娜葛里拉（Danai Gurira）、黑豹女友「娜奇雅」琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、黑豹母親「拉瑪達」安琪拉貝瑟（Angela Bassett）以及賈巴里部落領袖「恩巴庫」溫斯頓杜克（Winston Duke）等有望再度演出。

《黑豹2》可能會有副標題，如同《美國隊長3：英雄內戰》一樣點名主題的名字。在《復仇者聯盟：終局之戰》當中，奧科耶狀況報告提到非洲海岸附近發生了水底地震，外界不斷猜測「海底人」納摩（Namor）以及亞特蘭提斯王國（Atlantis）將在《黑豹2》出現，可望在副標題上正式公開。

▲▼安潔莉娜裘莉加入《永恆族》、《黑豹2》可能出現納摩。（圖／翻攝自網路、達志影像／美聯社）

《奇異博士2》（Doctor Strange 2）

外界預期漫威工作室將會確認《奇異博士》續集《奇異博士2》，首集導演史考特德瑞森（Scott Derrickson）以及「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、「王」黃凱旋（Benedict Wong）將會回歸，而「古一法師」蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、奇異博士女友「帕瑪」瑞秋麥當亞斯（Rachel McAdams）以及首集片尾彩蛋黑化的「莫度」奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）可能也會再度演出。

《奇異博士2》可能也有副標題，外界期待續集出現漫畫中的大反派「巫毒博士」、「多瑪暮」以及多瑪暮女兒「克莉」出現，或許副標題將會透露一切。

▲▼《奇異博士2》據傳將出現「巫毒博士」 。（圖／翻攝自網路）

《雷神索爾4》（Thor4）

就在前幾天，導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）傳出與漫威工作室簽約拍攝《雷神索爾4》，代表「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）未來不只是客串，而是將會繼續主演一部電影，這也是漫威史上第一個個人獨立電影拍到第4集的英雄，歸功於塔伊加維迪提在《雷神索爾3：諸神黃昏》為《雷神索爾》系列開出新局，做出獨一無二的特色。

其他細節可能不會公布，不過考量雷神索爾在《復仇者聯盟：終局之戰》跟著「星際異攻隊」離開地球，因此《雷神索爾4》沒有意外將會發生在外太空。網友預期將會出現「薩諾斯」以後的最大反派「行星吞噬者」（Galactus），連帶可能出現「銀色衝浪手」鋪陳未來發展從福斯影片回歸的《驚奇四超人》。

▲▼《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照。（圖／迪士尼提供）

《星際異攻隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）

《星際異攻隊3》在導演詹姆斯岡恩「被開除」到再度回歸，應該就是篤定會推出的電影，也是該系列三部曲的最後一集。只可惜在導演一出一回的情況下，籌備進度被嚴重延遲，而且必須等到岡恩完成DC電影新版的《自殺突擊隊》之後才能回歸漫威拍攝，預計最快要等到2022年才能上映。

昔日《星際異攻隊》系列原班人馬「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）、「德克斯」戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）、「火箭浣熊」布萊德利庫柏（Bradly Cooper）、「格魯特」馮迪索（Vin Diesel）、「螳螂女」龐克萊門捷夫（Pom Klementieff）、「涅布拉」凱倫吉蘭（Karen Gillan）預期將會回歸。

其他細節可能不會公布，外界預期在《復仇者聯盟：無限之戰》死掉的「葛藦拉」柔伊莎達娜（Zoe Saldana）將以「年輕版」加入演出，並且可能出現等待已久的新角色「亞當術士」。

《星際異攻隊2》。（圖／《星際異攻隊2》劇照）

《驚奇隊長2》（Captain Marvel 2）

布麗拉森（Brie Larson）至今僅演出《驚奇隊長》、《復仇者聯盟：終局之戰》兩部電影，外傳她至少還有5部漫威電影片約，而且她已被定位為「漫威宇宙最強英雄」，在第4階段被預期為將重心轉移至外太空的情況下，續集《驚奇隊長2》推出的可能性極高，不過其他細節可能不會公布。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／翻攝自網路）

《蜘蛛人3》（Spider-Man 3）

湯姆霍蘭德漫威片約還有至少1部，加上《蜘蛛人：離家日》片尾彩蛋留下震撼結尾，擺明了鋪哏《蜘蛛人》第3集。前2集大多依附在漫威電影宇宙的故事之下，如今將有機會認真發展《蜘蛛人》的故事，外界期待手級的禿鷹回歸，並且與其他《蜘蛛人》漫畫中的反派組成「邪惡六人組」，未來甚至有機會拍攝支線電影。

▲▼ 《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／取自IMDb）

【可能公布的大驚喜】

《蟻人3》（Ant-Man 3）

《蟻人與黃蜂女》接在《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》之間，票房卻沒有《驚奇隊長》、《黑豹》好，甚至是漫威電影宇宙第3階段票房最低的電影。「蟻人」保羅路德日前公布表示，不清楚第3集的拍攝動向，「可能要打給漫威高層，發起粉絲請願活動。」

考量「蟻人」保羅路德目前僅在漫威電影宇宙4部電影出現，按照道理來說合約應該還沒有到期，還是有可能開發全新的電影，而他的女兒在《復仇者聯盟：終局之戰》經過5年之後已是少女，第3集的出現最有可能是鋪陳《少年復仇者聯盟》（Young Avengers）的故事。

▲▼《蟻人與黃蜂女》劇照。（圖／迪士尼提供）

《復仇者聯盟5》（Avengers 5）
《少年復仇者》（Young Avengers）
《黑暗復仇者》（Dark Avengers）

每一個階段尾聲慣例出現的《復仇者聯盟》系列，迎來所有英雄集結一起對抗大反派的最大高潮。外界也期待改由《少年復仇者》（Young Avengers）、《黑暗復仇者》（Dark Avengers）的方式推出團體電影。

▲▼《少年復仇者》漫畫。（圖／翻攝自網路）

《死侍3》（Deadpool3）

《死侍》第1、2集高居福斯影片《X戰警》系列票房前2名，如今版權回歸漫威工作室之後，最有可能繼續發展由萊恩雷諾斯演出的續集《死侍3》（Deadpool3），並且正式加入漫威電影宇宙。

▲▼「死侍」萊恩雷諾斯戴上「米老鼠帽」紀念迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自推特）

►更多【SDCC聖地牙哥動漫展】相關新聞

《驚奇四超人》（Fantastic Four）重啟版

《驚奇四超人》原本是漫威人氣漫畫之一，未料在福斯影片製作底下，兩次重啟都票房大敗。不過外界普遍認為《驚奇四超人》將會成為最早加入漫威電影宇宙的福斯版權，因為漫畫中大多數著名故事並非如同過去電影版發生在地球，而是外太空，這一點與漫威電影宇宙的發展第4階段的目標相吻合。

▼《驚奇四超人》換角重開機，新組合登場。（圖／翻攝自《驚奇四超人》臉書）

迪麗熱巴飆唱《騎士精神》GG了！　網一聽全崩潰：有夠難聽

推薦閱讀

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鍾炫、佳恩劇本

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鍾炫、佳恩劇本

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

Debbie衣服挖3大洞「側胸形狀全露」！　冒黑色點點…網：感覺快爆了

Debbie衣服挖3大洞「側胸形狀全露」！　冒黑色點點…網：感覺快爆了

張藝興爆秘戀「鹿晗女友閨蜜」　網挖出「不尋常舉動」粉絲心碎一地

張藝興爆秘戀「鹿晗女友閨蜜」　網挖出「不尋常舉動」粉絲心碎一地

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

網爆波特王家世「要錢有錢要權有權」：背景很硬！　本人親自揭真相

李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鍾炫、佳恩劇本

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

雷／郭雪芙醉吻劉以豪：我不想要冷靜！脫衣偷情忘了婚禮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

SDCC, 2019SDCC, 漫威, 復仇者聯盟

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 任達華痛捂左腹「滿手鮮血」急喊2次醫院！　保安以為是粉絲…呆愣3秒
  2. 【SDCC】漫威發表會預測！第4階段9部電影「未來時間軸」網瘋傳
  3. 謝震武女兒穩上台大法律　曝「學霸養成秘辛」他每天堅持做這件事
  4. 快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄
  5. 黃西田行腳19年！出外景遇大地震　整車人因他無法休息
  6. 薔薔交到工程師新男友！　終結2年單身滿臉羞笑「整個人都變了」
  7. 郭雪芙披雪白婚紗「身材超有料」！　側面看..完美前凸後翹S曲線
  8. 《三生三世》仙妖CP成真！　胭脂認愛子闌…劇迷淚崩：圓滿了
  9. 蕭敬騰曬庾澄慶「老臉照」釣出周杰倫神回覆　拉近一看…竟撞臉他！
  10. 小玉泡臭水溝「手腳潰爛流膿」！　結尾揭自虐原因…網感動淚：第一次把他影片看完

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366