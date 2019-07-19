李鎮赫中恐怖「14名魔咒」！高人氣落榜撿到鐘炫、佳恩劇本

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《PRODUCE X 101》今（19日）晚間決賽結果揭曉，然而後期衝上榜的TOP media練習生李鎭赫，最高一度獲得第二名，當晚卻只奪下第14名。恐怖的是，《Produce》系列前兩季的NU'EST金鐘炫與After School李佳恩，都是人氣高卻落選的練習生，最終都獲得14名，恐怖的「PD14魔咒」再現！

▲李佳恩、金鐘炫、李鎮赫都是當季高人氣，卻全中恐怖「14名魔咒」。（圖／翻攝自Produce 48、Produce 101第二季、Produce X 101官網）

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參加《Produce 101》第二季的金鐘炫，也是男團NU'EST隊長JR，參賽時最低為15名次，但在第6跟第8集時甚至爬升到投票第一，卻在最終決選滑出11名外，只抱走第14名，當下令許多鐵粉傻眼。

▲金鐘炫當時沒能晉級《Produce 101》最終11強，讓許多粉絲傻眼。（圖／翻攝自Mnet）

到了第三季《Produce 48》，曾加入女團After School出道的李佳恩，賽期以穩定實力與精通日韓雙國語言，在第二、三、四次投票甚至拿過冠軍的位置，被認為是出道組合的熱門人選，但果然又中了14名魔咒，尤其她整個節目的排行中，從來沒有掉過8名以後，結果讓所有觀眾都驚掉下巴。

▲李佳恩從沒掉出出道組，竟在最終決賽錯失機會。（圖／翻攝自Mnet）

本季《Produce X 101》的李鎮赫，以男團UP10TION出道，比賽初期從38名開始爬升，但憑藉著照顧隊友的大哥哥風範，以及可靠的實力，在第8集甚至高居亞軍位置，後期成績穩定的他，本以為最終篤定入選，今晚則只拿到第14名。

李鎮赫致詞時對已經入選的同公司金宇碩說，「宇碩啊，很抱歉，不能一起去了，我應該要陪著你的。」金宇碩咬唇忍淚對著他比讚，讓粉絲都要哭翻。

▲《Produce X 101》李鎮赫落選。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

另外遺珠還有金旻奎，他從來都沒有掉出過出道榜外（11名外），今晚卻獲得第12名，遺憾落選。而歷屆登上直播的「出道評價」舞台C位，都會順利入選，但這次宋有彬與黃允聖分別站C位，卻打破了出道鐵律，雙雙落選。

依據出道結果，金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙與李垠尚，將組成團體「X1」，唸法就是英文字母X與one，代表著《Produce X 101》的節目名稱，同時也是羅馬數字11（成員共有11名），11人將組成限定團體活動5年，前2年半限制在團體活動，但後半段將可回到原團體或公司進行其他活動。