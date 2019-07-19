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白家綺合體漂亮親妹！　「大眼＋瓜子臉」複製貼上…網推：一家都美

記者李湘文／綜合報導

藝人白家綺在4月生下兒子「小肚臍」，產後慢慢調養，試著要瘦回懷孕前的身材。她透露，先前胖到穿不了自己的褲子，就想去拿妹妹比較大尺碼的衣服來穿，沒想到居然也穿不下，嚇到當場大叫！

▲白家綺產後2個月美腿超逼人。（圖／翻攝自臉書／方馨的粉絲部）

▲白家綺在4月生下寶寶。（圖／翻攝自臉書／方馨的粉絲部）

白家綺家有3姊妹，除了也是圈內人的姊姊葉家妤之外，還有個同樣被粉絲熟悉的妹妹薛洛。因為妹妹衣服尺碼較大，白家綺透露之前曾經去偷翻衣櫃，開開心心地想拿幾件比較大的牛仔短褲來穿，結果卻出乎意料地無法扣上扣子，嚇到大喊：「我胖到連妳的褲子都穿不下了！」把原本在睡覺的妹妹嚇醒。

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▲白家綺合體妹妹。（圖／翻攝自白家綺Instagram）

▲白家綺跟妹妹同框。（圖／翻攝自白家綺Instagram）

所幸，妹妹得知發生什麼事情後，立刻安慰白家綺：「哎呀，那些褲子我也穿不下啦！」原來她只是先買來放在衣櫃裡，等著某天瘦下來就可以穿。白家綺虛驚一場，在臉書分享這件趣聞，也PO出跟妹妹的合照，吐槽：「每個女生的衣櫥裡，是不是都有幾件要留到瘦下來才能穿的衣服？」

▲白家綺合體妹妹。（圖／翻攝自臉書／白家綺）

▲白家綺跟妹妹五官超相似。（圖／翻攝自臉書／白家綺）

白家綺久違跟妹妹同框，同樣都有著大眼、瓜子臉，笑起來更是相似度極高。粉絲安慰「綺綺跟白妹妹都很標準」、「看不出哪裡胖了」、「白妹妹太可愛了，一家都好美」，好友方馨也打氣：「心態很重要！開心過日子。」

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