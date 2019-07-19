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京阿尼現場驚見「鐵鎚+數把菜刀」　縱火犯4天前殘暴舉動被挖出！

記者陳芊秀／綜合報導

日本「京都動畫」（又稱京阿尼）18日發生縱火事件，截至目前為止，已經造成33人身亡，35人受傷，被視為平成（1989年）以來最悲慘的事件。41歲男子持汽油引爆大火，全身燒傷也在治療中，警方在現場更發現鐵鎚、數把菜刀等，疑似嫌犯持有，消息曝光再度令人髮指。

▲▼京阿尼死傷慘重。（圖／翻攝自推特）

▲京都動畫（京阿尼）製作無數畫風優美的熱門作品，工作室遭縱火震驚全國。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／路透）

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▲ 「京阿尼」縱火現場發現鐵鎚、數把菜刀。（圖／路透）

據《共同通信》報導，京都府警方調查火災現場，發現鐵鎚和數把菜刀，同時發現裝汽油的攜帶型容器，研判是縱火嫌犯持有。消息曝光後，日網沉痛心情像是再被割上一刀，有網友推測「犯人可能是想先刺殺工作人員後放火」、「故意在一樓點火，是要讓大家無處可逃」、「到底什麼原因這麼殘忍！」眾人悲憤要求對犯人處以死刑。

▲▼京阿尼死傷慘重。（圖／翻攝自推特）

▲京阿尼死傷慘重，共計33人身亡。（圖／翻攝自推特）

此外，縱火嫌犯至今並未公布姓名，疑似現場被制伏的照片在網路瘋傳，目前警方僅透露嫌犯41歲，住在關東地區。他也被日媒挖出2012年曾在茨城縣持菜刀搶劫的前科，此外，案發前4天，他曾和隔壁鄰居發生肢體衝突，當時嗆聲：「殺了你哦！我可是沒什麼時間了！」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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