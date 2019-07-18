京阿尼增至25死…警悲報30年來最慘！　社長收死亡威脅震怒「害這麼多人喪命」

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫公司「京都動畫」（又稱京阿尼）18日發生重大縱火案，遭一名41歲男子持汽油闖入引爆，造成第一工作室3層樓建物燒毀，70名員工倉皇逃生。根據京都府警方最新發表內容，死亡人數已經增至25人，「犧牲人數是平成（1989年）以來最慘烈。」

▲ 日本京都動畫公司「京阿尼」18日遭人惡意縱火，警方證實25人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

據日媒《產經新聞》報導，京都動畫社長八田英明坦言，透露數年前就一直收到「去死」的死亡威脅郵件，「不知道和這次事件是否有關，正在和律師討論。」他也憤怒表示，「訴諸暴力的方式很不應該，令人憤怒，害這麼多背負著日本動畫使命的人喪命，我不能忍受！」

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此外，「京都動畫」在全球擁有眾多鐵粉，第一工作室發生重大縱火案，死傷慘重，損失更是難以估計，日本全天推特熱搜皆是「京阿尼」，同時國際上也出現Hashtag「prayforkyoani（為京阿尼祈禱）」，湧入無數網友加入聲援。

▲全球聲援京阿尼，發起「#prayforkyoani」活動。（圖／翻攝自推特）

「京都動畫」自1981年創立至今，38年來製作無數作品在電視頻道播出，累積全世界無數鐵粉，其中代表作《涼宮春日的憂鬱》以獨特敘事手法轟動業界，緊接著《K-ON!輕音部》結合青春校園和音樂元素，並將京都風景畫入故事中，掀起動漫迷朝聖。該公司2017年推出電影《聲之形》，唯美畫風加上揪心故事，從小廳改大廳放映，在日本以黑馬之姿創下票房超過日幣22億元（約台幣6.5億元），台灣上映最終票房6866萬元，深獲無數鐵粉喜愛。