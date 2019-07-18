黃齡：親我之前要先問！　拒被撲倒..「放風箏」妙喻戀愛觀

▲黃齡舉行分享會。（圖／種子音樂）

記者盧薇淩／台北報導

轉音歌姬黃齡日前舉行分享會，她化身「浴室歌后」，演繹《醉》、《Hello》兩首全新專輯的主打曲目，現場特意設置為「睡衣派對」，不過她也分享，私下鮮少有這種歡樂聚會，覺得自己獨處時更有收穫，被問戀愛時是否也喜歡獨處？黃齡說不喜歡太「黏」的男友，不用每天打電話，簡訊也不需要常常傳，自己需要有獨立空間。

黃齡出道12年來一直很順遂，簽約後公司花3年秘密訓練上課，她說喜歡腳踏實地的人，當時等了3年也不覺得著急要趕快發片，覺得花更多時間學樂器唱歌跳舞等充實自己，對於成為專業歌手非常的重要，所以發片前一直在學習，當時最窮的時候，身上只剩幾百元，但還能生活，通告不多時，有安排在酒吧表演唱歌賺零用錢覺得很開心也很滿足。

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▲黃齡的戀愛哲學以「放風箏」比喻。（圖／種子音樂）

黃齡說，戀愛哲學就像放風箏，一定要有距離，「不會想把風箏收回來放在身邊，會覺得太黏很不習慣，反倒是哪天覺得雙方不適合了，就直接放生對方，直接把線剪斷。」她更說，男友最好是個性斯文型的人，比較能駕馭，「親我之前最好要先問一下，讓我有心理準備，會直接把人撲倒型的人，自己無法接受。」

黃齡一周花5天以上學習聲樂，但剛開始學歌唱時，老師不認可她的發聲方法，「唱歌還是要有自己的觀點，如果唱歌表演要完全百分百想著老師方法，就會很難感動人，然後唱歌也不能太拼，不然嗓子會壞，每次唱新歌都視作新的挑戰，賦予歌曲新的生命。現在自己成立工作室，感覺更能掌握自己想呈現音樂的完整性，不想曲高和寡，希望能做出口碑和市場性兼具的作品，這次對自己專輯有信心、非常滿意，也希望可以來台開售票演唱會和歌迷互動。」