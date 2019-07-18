ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李國毅《靈異》重現「殯葬達人」冬瓜生平　兒參與拍攝哭慘

記者李欣容／台北報導

李國毅在新戲《靈異街11號》中飾演的阿海因意外可以看到鬼，也因為爸爸過世，重新回到殯葬家業，主角原型是殯葬業達人「冬瓜」郭東修與兒子「小冬瓜」郭憲鴻綜合體，李國毅與郭憲鴻第一次見面時，郭憲鴻對李國毅說：「國毅哥，我都有看你演的戲，麻煩你了。」短短一句話就讓李國毅充滿力量。

▲▼ 《靈異街11號》李國毅 。（圖／LINE TV提供）

▲《靈異街11號》李國毅 。（圖／LINE TV提供）

李國毅在拍戲時，常請教小冬瓜與父親相處的過程，「想知道真實的他會怎麼表達，每次參考他說的台詞，都更加感動真實，在一旁哭最多的往往都是小冬瓜。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 《靈異街11號》李國毅 。（圖／LINE TV提供）

▲▼ 《靈異街11號》李國毅 。（圖／LINE TV提供）

▲郭憲鴻客串，同時也是葬儀顧問。（圖／LINE TV提供）

郭憲鴻同時也是《靈異街11號》的葬儀顧問，有趣的是，他在首集客串演出，飾演阿海接手經營的「下生葬儀社」的競爭對手，被李國毅揪領子，不友善對待，當時劇組只告訴郭憲鴻：「明天有你的戲，但什麼都不用準備，人來就好。」就讓他緊張不已，至於拍戲的感想？郭憲鴻笑說：「我雖然沒有幾句台詞，但我緊張到發抖。當演員真的好累，真不容易。」

▲▼ 《靈異街11號》李國毅 。（圖／LINE TV提供）

▲李國毅、簡嫚書 。（圖／LINE TV提供）

李國毅演出見鬼反應可以說是相當真實，但他私下其實害怕靈異題材，也不敢看鬼片，笑說：「如果是我見鬼，我會以跑百米的速度逃跑，我沒辦法像阿海這麼勇敢。」

《靈異街11號》7月26日每週五起晚上10點一次播出兩集，LINE TV前三集免費觀看，第四集起，加入LIVE TV VIP享線上獨家首播。

推薦閱讀

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

鐘鉉「離世1年半」太妍突然留言　簡單一句話粉絲心碎了

鐘鉉「離世1年半」太妍突然留言　簡單一句話粉絲心碎了

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

咪妃分手Joeman原因曝光！　爆氣嗆：感情不是錢堆出來的

咪妃分手Joeman原因曝光！　爆氣嗆：感情不是錢堆出來的

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

鐘鉉「離世1年半」太妍突然留言　簡單一句話粉絲心碎了

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

靈異街11號, 李國毅, 簡嫚書, 冬瓜, 小冬瓜, 殯葬達人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 被問「皮膚最好的女藝人」是誰？　張棟樑：是她！
  2. 「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍
  3. 《小美人魚》愛麗兒父親爆「超大咖影帝」演出！網狂笑：國王戴綠帽了
  4. 關鍵開幹／請事假出席黨記者會　韓拼市政承諾跳票？
  5. 恬娃聽到郭台銘落敗崩潰了！　「大哭好幾天」緊急就醫：下輩子我要嫁給你
  6. 告示牌最棒金曲有「2韓團」！2019上半年攻佔美英的必聽神曲
  7. 「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！
  8. baby被問黃曉明「一句話回應」粉絲哭了！　爆婚變後「零修圖」長這樣
  9. 王菊爆秘戀《微微一笑》的「他」！0偽裝深情擁抱　有愛對視甜炸
  10. 李國毅《靈異》重現「殯葬達人」冬瓜生平　兒參與拍攝哭慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366