李國毅《靈異》重現「殯葬達人」冬瓜生平　兒參與拍攝哭慘

記者李欣容／台北報導

李國毅在新戲《靈異街11號》中飾演的阿海因意外可以看到鬼，也因為爸爸過世，重新回到殯葬家業，主角原型是殯葬業達人「冬瓜」郭東修與兒子「小冬瓜」郭憲鴻綜合體，李國毅與郭憲鴻第一次見面時，郭憲鴻對李國毅說：「國毅哥，我都有看你演的戲，麻煩你了。」短短一句話就讓李國毅充滿力量。

▲《靈異街11號》李國毅 。（圖／LINE TV提供）

李國毅在拍戲時，常請教小冬瓜與父親相處的過程，「想知道真實的他會怎麼表達，每次參考他說的台詞，都更加感動真實，在一旁哭最多的往往都是小冬瓜。」

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▲郭憲鴻客串，同時也是葬儀顧問。（圖／LINE TV提供）

郭憲鴻同時也是《靈異街11號》的葬儀顧問，有趣的是，他在首集客串演出，飾演阿海接手經營的「下生葬儀社」的競爭對手，被李國毅揪領子，不友善對待，當時劇組只告訴郭憲鴻：「明天有你的戲，但什麼都不用準備，人來就好。」就讓他緊張不已，至於拍戲的感想？郭憲鴻笑說：「我雖然沒有幾句台詞，但我緊張到發抖。當演員真的好累，真不容易。」

▲李國毅、簡嫚書 。（圖／LINE TV提供）

李國毅演出見鬼反應可以說是相當真實，但他私下其實害怕靈異題材，也不敢看鬼片，笑說：「如果是我見鬼，我會以跑百米的速度逃跑，我沒辦法像阿海這麼勇敢。」

《靈異街11號》7月26日每週五起晚上10點一次播出兩集，LINE TV前三集免費觀看，第四集起，加入LIVE TV VIP享線上獨家首播。