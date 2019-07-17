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天王劉德華降臨「ETtoday看電影」親自教學超霸氣電影台詞

娛樂中心／綜合報導

電影《掃毒2天地對決》是劉德華和導演邱禮濤《拆彈專家》之後再度合作的作品，口碑與票房再造高峰。上週劉德華與導演抵台宣傳電影，不只到戲院與粉絲見面，更在西門町街頭現身，可說是親民指數破表！本周「ETtoday看電影」專訪劉德華與導演，除了暢談電影拍攝過程之外，還開起了華仔粵語台詞小教室，親自教大家超霸氣電影台詞。7月17日下午5點請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團與「ETtoday星光雲」App。

▲▼影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

▲影帝劉德華出席《掃毒2》西門町封街粉絲會。（圖／記者張一中攝）

電影《掃毒2 天地對決》集合兩大影帝男神劉德華與古天樂共同合作，劇組更大手筆以破千萬港幣（約3900萬台幣），更花費5個月的時間，重新搭建出1:1的香港地鐵站，讓這場天地對決更顯得氣勢驚人，可說是今年香港最大成本製作的超強鉅製。

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▲▼掃毒2天地對決。（圖／yahoo）

▲▼掃毒2天地對決。（圖／華映娛樂）

▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、古天樂。（圖／華映提供）

「ETtoday看電影」由影評膝關節與電影線記者林映妤主持，介紹好電影。本周為固定時段直播節目最後一集，未來節目將改版再出發，感謝各位網友的支持，未來將會持續帶給所有粉絲好電影，後續消息請持續鎖定「ETtoday看電影」粉絲團。

▲▼映妤、膝關節。（圖／林映妤）

▲映妤、膝關節。（圖／林映妤）

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看電影, 膝關節, 劉德華, 掃毒2

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