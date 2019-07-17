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佳恩解約13天宣布好消息！　「當《寄生上流》趙汝珍師妹」簽約奇蹟小公司

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手李佳恩（이가은）以女團After School於演藝圈亮相，可惜的是隨著團體活動減少，她也失去了再站上舞台的機會，2018年下定決心挑戰選秀節目《PRODUCE 48》落選，就這樣又人間蒸發後和Pledis娛樂的合約就到期了，慶幸的是她很快就有了新動向！

▲李佳恩4日和Pledis娛樂合約到期。（圖／翻攝自李佳恩IG）

▲李佳恩4日和Pledis娛樂合約到期。（圖／翻攝自李佳恩IG）

High Entertainment在17日宣布和李佳恩簽訂合約：「非常開心和擁有出眾魅力和未來發展可能性的李佳恩成為一家人了，未來我們會竭盡全力讓李佳恩不管在哪個領域都發光發熱，請大家多多期待跟支持！」

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李佳恩也透過官方聲明表達了喜悅之情：「全新出發能和High Entertainment攜手真的很榮幸，真的很感謝總是默默支持著我的粉絲們，能帶給你們這樣的好消息真的很開心，一定會加倍報答你們無私的愛的。」而她的個人資料也火速登上新公司頁面。

▲李佳恩加入High Entertainment。（圖／翻攝自High Entertainment官網）

▲李佳恩加入High Entertainment。（圖／翻攝自High Entertainment官網）

事實上，High Entertainment旗下藝人主要都是演員，雖然並不是大型公司，在李佳恩加入前僅有宋鈺宿（송옥숙）、嚴賢璟（엄현경）、趙汝珍（或譯：趙如晶，조여정）等7名演員，但每個人每年都會固定擁有新作品，或是擁有主持知名節目的好機會，特別是趙汝珍在知名電影《寄生上流》也有演出，可見公司資源豐富，讓外界更加期待李佳恩的多元發展性。

▲知名演員趙汝珍也是High Entertainment一員。（圖／翻攝自趙汝珍IG）

▲知名演員趙汝珍也是High Entertainment一員。（圖／翻攝自趙汝珍IG）

▼佳恩日前推出SOLO曲《Remember You》。（影片／取自SUPER SOUND Bugs! YouTube，如遭刪除請見諒）

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