前女團隊長被碰胸、下體緊貼！變態背後熊抱..她淡定回4字

▲妞妞被變態背後熊抱 。（圖／瘋潮唱雲端點唱機 ）

記者盧薇淩／台北報導

曾創下百萬點閱率的Super7女團前隊長妞妞單飛，推單曲、主持活動滿檔，近日接下最新科技3C品牌《瘋潮唱雲端點唱機》代言，日前在家電大賣場舉辦見面會，粉絲擠爆現場，她展露36D事業線、秀美腿，誠意十足現身，還自掏腰包準備萬元的禮物送鐵粉，不過現場一陣混亂中，驚被痴漢突襲由背後熊抱，妞妞淡定用手撥開直白笑嗆：「你要乖乖！」但也透露因為遇過很多次，所以處理方式早已不驚慌。

近日妞妞被3C廠商相中，接下最新科技產品，日前在台北大賣場舉行見面會，她一身紅衣性感造型現身，誠意十足展現36D事業線與秀美腿，被問不擔心走光？妞妞笑說今天有注意造型，都有安全措施，不過一向擁有眾多死忠男粉絲，在見面會現場，她驚被痴漢由背後突襲熊抱，卻仍淡定地用手撥開並回頭笑嗆：「你要乖乖！」該男見狀立即轉身，趁混亂消失人群中。

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▲妞妞慘遭瘋狂粉絲鹹豬手。（圖／瘋潮唱雲端點唱機 ）

提到被突襲，經驗豐富的妞妞笑說：「我個性直來直往的，絕不隱忍，曾在活動中被粉絲要求合照，但卻被該男多次故意以手肘觸碰胸部，我立即指正說，『請注意一下，你這樣讓我很不舒服！』也曾有男粉絲在背後趁亂故意用下體緊貼，也會勇敢回頭猛瞪著他！不過絕大多數的粉絲都是正義的，他們都會幫忙注意可疑人物，還會自動自發地幫忙蒐集現場照，貼在臉書提醒她注意。

國小就開始站上舞台，一路走來碰到許多的突發狀況，訓練淡定的應變能力，妞妞說：「我膽子大、個性直白，對與錯絕不混淆，碰到狀況，當場一定會揪出，但不會因為少數的鹹豬手，就對粉絲失去信任！」近日除了代言，目前已準備錄製最新單曲，工作滿檔，讓妞妞直嚷：「近來許多好友邀約到澳洲避暑，但我根本沒時間去玩，好想放一下暑假歐！」