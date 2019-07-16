熊仔笑認「復胖沒錯！」　被問禁愛令狀態..停頓妙回4字

記者盧薇淩／台北報導

熊仔被索尼音樂簽下後，16日正式宣佈將與索尼音樂共創全新品牌「能火」，品牌涵蓋的除了熊仔自己的新專輯及目前唯一藝人「豹子膽」之外，還會與索尼音樂聯手合作新計畫，挖掘更多嘻哈新人。他在記者會上以西裝造型現身記者會，笑稱這樣「顯瘦」，但被虧「復胖」，露出尷尬傻笑說：「是復胖沒錯。」

▲熊仔和索尼音樂共創品牌。（圖／記者季相儒攝）

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熊仔2019上半年工作量爆表，先是推出新專輯《夢想成真》，又接連完成台北、高雄兩場演唱會，累積了好幾首的「歌債」最近終於還完，接下來想重新找回在沒壓力狀態下創作的快樂。

和索尼合作合作新品牌，「大師姐」王若琳記者會上到場祝賀，她說：「很恭喜熊仔有自創品牌，要自己撐起一個品牌是一件很大的事！」並跟在場媒體證實，「江湖上傳言是真的，索尼音樂給歌手最大的創作空間！」而熊仔受訪也說，「這是索尼送的禮物，想想覺得感恩，這是本就想做的事情，不會更有壓力，水到渠成。」更說「總監」的職稱，和媒體一樣在記者會上才第一次聽到。

▲熊仔當上總監。（圖／記者季相儒攝）

不過熊仔爺爺先前拿到博士學位，爺爺已屆95歲高齡，是全台最高齡博士生，目前研究所正休學中的熊仔說：「爺爺會問，什麼時候回去讀書，但我想進修音樂相關的科系。」他說，畢竟爺爺是學術派，仍希望他完成碩士學位，但也說再進修是為了自我滿足，「有些人拿學位是為個標籤，爺爺是自我滿足，我也會自我實現。」

專輯中有首歌曲是《禁愛令》，被問實際上公司有禁愛嗎？熊仔談到，不會對自己下禁愛令，歌曲寫的是被下禁愛令的人，不過被問感情狀態，他低調想了一下說：「還OK。」但被虧是否「復胖」，熊仔一陣尷尬傻笑，笑說：「是復胖沒錯。」不過他在發片期間努力運動、斷食，一個月內從73公斤瘦到69.5公斤，但最近有稍微「回來」了一點。

▲▼熊仔目前研究所休學中。（圖／記者季相儒攝）