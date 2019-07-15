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顧女兒邊忙工作！　阿沁「一次4國語言」小孩：以為火星話

記者盧薇淩／台北報導

飛兒樂團阿沁被百度音樂相中，為全新音樂短視頻大賽APP「音你成名」擔任音樂總監，除了建議比賽賽制規劃及居中協調音樂製作內容外，為能一炮打響第一屆賽事活動，更找來包括蕭敬騰、Alan Walker、飛兒樂團、曹格、王治平等10位歌手擔任明星製作人，不過同時為忙飛兒樂團宣傳，阿沁也可說是蠟燭兩頭燒。

▲▼阿沁忙家庭與工作 。（圖／UTS國際音樂專門學校）

▲阿沁忙家庭與工作 。（圖／UTS國際音樂專門學校）

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身兼音樂總監的阿沁，由於得和這群在世界各國的音樂人溝通，讓阿沁24小時手機不關機STAND BY，他笑說：「因為國外音樂人有時差，有時候得半夜設鬧鐘爬起來回訊，不過因為在家裡我都是『值夜班』幫二女兒餵奶換尿布，半夜爬起來剛好可以趁做家事順便工作！」

最近忙飛兒樂團新專輯宣傳，阿沁可說蠟燭兩頭燒，加上是人夫及2個女兒的爸爸，讓他每天都覺得時間不夠用，於是他決定把工作閒暇時間跟家庭結合在一起，常趁著到外地工作，把老婆女兒「打包」，讓他能趁休息時間與家人煲感情，他笑說：「這幾個月都是睡眠不足狀態，現在最大心願就是把一切事情都塵埃落定，然後可以好好睡個覺！」

▲▼阿沁忙家庭與工作 。（圖／UTS國際音樂專門學校）

▲阿沁曾邊顧小孩邊忙工作。（圖／UTS國際音樂專門學校）

有趣的是，即使把時間都分配妥當，阿沁仍忙中有錯，「因為現在大女兒在上幼稚園暑期班，我只要有空就會帶著她去上芭蕾舞課。有一次在送小孩上課時，剛好日本及韓國製作人接連打給我聯繫音樂上的事，平常我們對話都是透過翻譯軟件，但因為那時候又要幫女兒穿鞋子，又得應付電話另一頭工作，所以會夾雜中文、日文、韓文、英文，弄得我腦袋打結不要緊，旁邊小朋友還以為我在講火星話，一直問他們爸媽我在講什麼！」

阿沁期盼新一代接班音樂人的作品能跟上全球潮流及音樂水準，「是最挑戰的音樂年代，卻也是最接近超實力新人能瞬間成名的年代，趕緊充實自己，創作人寫出發自內心又抓準市場文化脈搏的超級Hit Song、歌手養成高密度質感的詮釋與感情投射力，才能在下一個5G全球大整合時代，脫穎而出。」

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