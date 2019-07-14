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江宏傑被品冠揪唱《掌心》　一聽「剪給小愛看」求饒：我會怕！

記者蔡琛儀／台北報導

品冠推出新專輯《幸福指南編輯部》，今天舉辦新專輯見面會，並找來同為兩個孩子的爸的江宏傑擔任嘉賓，他談到自己對品冠最印象深刻的，就是當年他在「無印良品」時期的經典歌《掌心》，馬上被主持人阿娟拱他現場開口唱，讓江宏傑害羞不已，最後只好真的跟著開口唱幾句，原本品冠還想再跟他唱一次，但江宏傑連忙婉拒。

▲▼品冠《幸福指南編輯部》專輯見面會，嘉賓江宏傑。（圖／記者張一中攝）

▲▼品冠揪著害羞的江宏傑現場一起唱歌。（圖／記者張一中攝）

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▲▼品冠《幸福指南編輯部》專輯見面會，嘉賓江宏傑。（圖／記者張一中攝）

品冠事後受訪笑說覺得意猶未盡，現場紛紛起鬨剛剛沒聽清楚江宏傑歌聲，江宏傑一聽整個臉當場紅起來，狂傻笑還緊張結巴，「先...先不要好了，今天是冠哥的活動，別別別，我害羞。」但品冠熱情邀請：「我幫你合。」還說這段畫面一定要特別剪給江宏傑的老婆福原愛，江宏傑仰天凝視後，在半推半就之下，兩人又再度清唱起《掌心》。

不過原本說好只唱一段，品冠又準備要再繼續唱第二段，讓江宏傑當眾笑出來，求饒拜託品冠停下來，緊張直說：「我沒有在這麼多人面前唱過歌，我有點害怕。」但他在家裡也會唱兒歌給孩子們聽。

▲▼品冠《幸福指南編輯部》專輯見面會，嘉賓江宏傑。（圖／記者張一中攝）

▲▼品冠獲勝興奮的大叫。（圖／記者張一中攝）

▲▼品冠《幸福指南編輯部》專輯見面會，嘉賓江宏傑。（圖／記者張一中攝）

江宏傑今天也特地帶了迷你桌球台送給品冠，及自己代言的蒸氣眼罩，來幫品冠減壓紓壓，並祝福他發片聲勢「ㄅㄧㄣㄅㄧㄣㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」（乒乓球諧音），兩人當場打起桌球，沒想到竟然幾乎都是品冠贏，讓江宏傑笑說要拜品冠為師；而品冠也回贈珍珠奶茶，準備讓江宏傑帶回高雄給福原愛，江宏傑開心表示，小愛從懷孕、到現在都非常愛喝珍奶，一定會非常開心。

江宏傑和福原愛今年4月才喜迎兒子誕生，加上女兒小小愛，一家四口生活相當幸福甜蜜，今天江宏傑和品冠被問到有無打算再拼第三胎，都表示沒有，江宏傑笑說：「我想先休息一下。」品冠也坦言小孩現在好不容易都大了，直呼江宏傑現階段是當爸媽最辛苦的時候。

▲▼品冠《幸福指南編輯部》專輯見面會，嘉賓江宏傑。（圖／記者張一中攝）

▲▼品冠找來江宏傑站台，還回送珍奶給江。（圖／記者張一中攝）

▲▼品冠《幸福指南編輯部》專輯見面會，嘉賓江宏傑。（圖／記者張一中攝）

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