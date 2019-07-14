父母雙亡卻無感？ 冷血少年組團開唱 鬼才日導以童心包裝沈重題材

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記者王筱筑 、 主播簡立喆 ／專訪報導

日本電影片名越來越奇特，《爸媽死了，我卻不想哭》就是片名與劇情都特別的佳作，故事題材新穎，以日本年輕厭世代的「無感」作為題材，4名痛失雙親卻無法流下眼淚的青少年，彷彿冷血喪屍的他們決定組成樂團，一路尋找血淚的人生旅程。電影由日本新銳導演長久允自編自導，首部劇情長片就以獨樹一格的青春叛逆態度，再次征服日舞與柏林影展，從外表到性格都相當童趣日本新生代鬼才導演長久允來台受訪專訪，與大家分享他獨特的敘事與創作理念。

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▲日本電影《爸媽死了，我卻不想哭》劇照 。（圖／佳映 提供）



《爸媽死了我卻不想哭》的劇情及氛圍就如同片名一樣，讓人驚訝又驚艷，劇情描述4名青少年在殯儀館巧遇，他們的雙親分別經歷了車禍、自殺、謀殺、氣爆的意外離世，他們卻沒人能流出一滴眼淚，宛如失去情感能力的冷血小殭屍，因此他們決定以「小喪屍樂團」為名，踏上尋找血淚的旅途，在網路上吶喊炸出轟動日本社會的暢銷金曲，結果意外爆紅，成為全國知名的偶像團體，也找回這群「厭世代」在世界上的存在感！

日本導演長久允過去曾憑短片《金魚亂倒少女日記》獲得日舞影展短片評審團獎，這次首度自編自導電影長片，並表示片中男主角的經歷與個人經驗很接近，雖然他的父母都健在，卻在他小時候總忙於工作，所以他只能每天玩遊戲，感覺電玩才是保姆的感覺，而說到寫本片劇本的契機，他滿懷希望地說：「其實現在在日本，甚至整個世界上，青少年自殺事件頻傳，可能他們感到絕望而走上絕路，因此我會希望能夠創作出一個故事，是可以讓大家避免這種情況，可以讓大家繼續抱持著希望前進的。」

▲《爸媽死了，我卻不想哭》色彩鮮豔，題材卻沈重 。（圖／佳映 提供）



長久允更表示劇本從構想到寫完，只耗時短短一個月的時間，他說：「我的個性就是很喜歡幻想，平常想到什麼就馬上記到手機裡，所以我的首部電影長片，把很多以前很想發揮的元素全部放進來！」，而另個重要關鍵則是，長久允本身從事廣告業的創意工作很多年，常常會想如果有片中的樂團出現，肯定很有趣。

長久允特意打造，讓電影以模擬角色扮演遊戲的方式，彷彿讓觀眾成為角色的一部分，諧擬8位元（8 bits）電玩，將4名主角的人生喻做一場RPG遊戲，隨劇情進展帶領觀眾一路共同「破關打怪」，直到他們找回人生對於活著的嚮往及重新感知世界的能力，是一部色彩極致斑斕華麗，但劇情卻灰暗深沉，非常跳tone卻又充滿童趣，在寫實與超現實風格結合的藝術之作。

▲《爸媽死了，我卻不想哭》劇照 。（圖／佳映 提供）

長久允認為雖然題材很沉重，更主要是去凝視社會議題，他反而希望以一個色彩繽紛的方式去做包裝，從這樣子的孩子視角來看世上所有沉重的事情，本身已經是2個孩子爸爸的長久允，觀察到孩子對於寵物昆蟲死掉，其實還不太懂的要難過，他就猜想或許很多情緒不是孩子本身具有的，而是大人們在社會上去設計出來的一種框架與偏見，因此電影都以孩子的視角去看世界。

本身活力滿滿，保持著斥子之心的長久允導演，也大方分享他維持童心的處事態度：「對世界上所發生的事，都不要抱持成見就，就是保持赤子之心的最好方法！」，而來台宣傳的他，對於台灣風景也有極好印象，更表示自己也是名導楊德昌的鐵粉，在台北街頭逛一逛就有好多靈感湧現，期待能有機會來台灣拍電影！

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