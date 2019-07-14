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王一博替肖戰療傷「對話狂灑糖」　網看《陳情令》全程露姨母笑

記者李欣容／綜合報導

肖戰、王一博因演出古裝劇《陳情令》爆紅，該劇播出15天網路點擊量突破10億，被封是2019古裝男神。自從播出後，肖戰通告量變多，殺青後一度出不了戲，跟角色一樣「話撈」。肖戰對王一博的第一印象是個鄰家大男孩，兩人因戲熟識，有時一上戲兩人就頻笑場，最後開打鬧，看誰笑場就打對方。

▲▼ 肖戰（左）與王一博演出WeTV《陳情令》爆紅 。（圖／WeTV提供）

▲▼ 肖戰（左）與王一博演出WeTV《陳情令》爆紅 。（圖／WeTV提供）

▲肖戰與王一博演出WeTV《陳情令》爆紅 。（圖／WeTV提供）

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肖戰在劇中角色話很多，但他私下卻是個怕生的人，沒想到演著演著也被角色同化，「特別喜歡魏無羨這個角色的善良，為了自己愛的人不顧一切。」

王一博也說自己私下個性也是個怕生的人，與劇中角色個性相符，透露自己怕鬼，害怕看恐怖片，讓網友直呼：「肖戰快去保護他，兩人摟在一起看都沒問題。」劇中肖戰與玄武巨龜對戰，差一點喪命，肖戰對王ㄧ博說，以為自己活不了，王一博則替他治療，兩人眼神超有愛。

▲▼ 肖戰（左）與王一博演出WeTV《陳情令》爆紅 。（圖／WeTV提供）

▲肖戰、王一博。（圖／WeTV提供）

肖戰與王一博在WeTV《陳情令》角色一個活潑調皮，一個則是不苟言笑的高冷男神，網友還發現，兩人就連穿衣服都是一黑一白，互動則通常由肖戰飾演的魏無羨主攻，沒事就去逗鬧王一博出演的藍忘機，火花四射，讓網友越看越甜。WeTV《陳情令》每週一至三晚上八點WeTV全網獨播。

▲▼ 肖戰（左）與王一博演出WeTV《陳情令》爆紅 。（圖／WeTV提供）

▲肖戰角色話很多，調皮可愛。（圖／WeTV提供）

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