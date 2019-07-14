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KAI忘記IG密碼「1個月想不起來」！　RAVI被逼幫發公告…粉絲一看笑崩

記者李湘文／綜合報導

韓團EXO成員KAI在2018年6月開通Instagram帳號，當時短短15小時就吸引百萬粉絲追蹤，可說是人氣超旺。然而，他自從今年5月底開始，就突然不再更新Instagram，如今真相揭曉，原來是因為忘記密碼，想了1個多月都想不起來，只好透過好友RAVI發文解釋，笑翻一票粉絲！

▲KAI忘記密碼，RAVI幫他發公告。（圖／翻攝自RAVI Instagram）

▲KAI和RAVI是圈內好友。（圖／翻攝自RAVI Instagram）

VIXX成員RAVI是KAI多年好友，13日突然在Instagram限時動態發文，還tag對方1個月沒使用的帳號，引起許多粉絲注意。RAVI寫道：「各位，KAI因為忘記Instagram密碼，叫我告訴大家，他已經努力回想了1個多月，真的很想跟大家交流…雖然不知道為什麼要在這裡轉達…希望他快點想起來。」

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▲KAI忘記密碼，RAVI幫他發公告。（圖／翻攝自RAVI Instagram）

▲KAI忘記密碼，RAVI幫他發公告。（圖／翻攝自RAVI Instagram）

為了替KAI解釋清楚，RAVI不只用韓文發布公告，接著還用英文再寫了一次，正經八百地喊話「Hi EXO-L fans. This is RAVI...」一篇公告讓粉絲全笑歪。EXO粉絲終於得到KAI不更新的真相，大呼「實在太可愛」、「難怪都不PO文了」，但也爆笑吐槽「我突然想了一下『RAVI是EXO成員嗎』」、「為什麼覺得EXO粉絲一定會看RAVI IG呢」、「真的太好笑」。

▲KAI忘記密碼，RAVI幫他發公告。（圖／翻攝自RAVI Instagram）

▲KAI（中）明明屬於EXO，卻叫不同團的RAVI（右）幫他發公告，笑歪一票粉絲。（圖／翻攝自RAVI Instagram）

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EXO, KAI, VIXX, RAVI

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