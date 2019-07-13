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台北電影獎／105歲父親前幾天仙逝！劉引商「首奪影后」：爸，天上看到了嗎？

記者洪文／台北報導

第21屆台北電影獎頒獎典禮12日舉行，首度出現「雙黃蛋」兩位影后，首先公布的是演出短片《帶媽媽出去玩》的82歲資深演員劉引商。她感性謝謝天上的父母，尤其是父親前幾天才以以105歲高齡仙逝，如今她沒辦法讓他看見相當難過，「我謝謝我18歲的時候，你帶我去考國立藝專，我只有謝謝他。」

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▲台北電影獎，最佳女主角劉引商。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北電影獎最佳女主角劉引商。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

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劉引商一上台先深呼吸一下，才開始說感言：「謝謝我的編導，我的學妹、導演，我希望妳上來，我希望大家看到妳。」導演一上台之後，她接下去說：「導演從去年告訴我：『學姊，你要把時間留給我。』她為了這個短片傾家盪產，這個是我的幸運狗，我在戲裡面沒有離開他，他帶給我幸運，謝謝。」

▲台北電影獎，最佳女主角劉引商。（圖／記者林敬旻攝）

其實劉引商父親前幾天才以105歲高齡仙逝，如今她沒辦法讓他看見相當難過，「我謝謝我18歲的時候，你帶我去考國立藝專，當時我媽不讓我去考，她說：『劉家不能出戲子！』娘，我拿到了，我感謝爸讓我去考，我有說不出來得感觸，我只有謝謝他。」

▲台北電影獎，最佳女主角劉引商。（圖／記者林敬旻攝）

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劉引商又說自己今年82歲了，「我只要能演，都可以演！」她也以《帶媽媽出去玩》傳遞的宗旨呼籲，「我希望我們社會可以注意老人癡呆的問題，他們沒有什麼問題，只是會語無倫次罷了。」她也期許自己老人癡呆的日子晚一點來，「不要讓我的小孩難過，女兒，孫女兒給老娘的一些鼓勵，謝謝評審，謝謝前輩，謝謝我的導演。」

▲台北電影獎，最佳女主角劉引商、頒獎人許瑋甯。（圖／記者林敬旻攝）

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