以最少血腥創造最大生理不適！《仲夏魘》優雅怪誕的極致

圖文／鏡週刊

以最少的血腥創造最大的生理性不適。全新品種的鬼祟驚悚，原創又迷人。

《仲夏魘》是《宿怨》導演亞瑞阿斯特的新作，去年《宿怨》曾被暱稱「文青恐怖片」，以及獨特的精緻和氛圍著稱，作者阿斯特再度自編自導的《仲夏魘》，比《宿怨》又更上一層，是這幾年來最棒的恐怖片。

故事描述一群朋友前往瑞典地處偏僻的公社，這個自給自足的小村落將盛大舉辦「仲夏節」慶典。這裡的人們友善又和氣，洋溢一片溫馨，雖有些古怪的事，但以當地民俗風情都是說得通的。這群年輕人待了下來，但一切變得匪夷所思而失控……。

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愛情的不穩定性、哥兒們的微妙心結，人際關係的緊張如何和獵奇的邪典景觀結合？《仲夏魘》用美式世俗去碰撞北歐的靈氣，反差出極奇特的危機。

這是部有熱鬧有門道的厲害電影。單純喜歡恐怖片的觀眾，那些儀式奇觀和作者一向拿手的「人體創意」，大開眼界的娛樂效果，絕不令人失望。而對挑剔的藝術片影迷而言，甚至有更大享受。電影設定那群年輕人是人文研究生，對陌生文化較有耐心。凡怪事附帶合理解釋，他們不會被輕易嚇走，竟因此一步步從遊客成為參與者。

邪典儀式帶來了驚駭的景觀，我們的智識卻在主張那是必須被尊重的特定世界觀。夾處在這個內在矛盾，人變得異常脆弱。《仲夏魘》本身成為一齣巨大的催眠。原本要來試膽的觀眾，變成被催眠的對象，這是本片深度恐怖的源頭。

陽光與鮮花，衛生棉廣告般的和諧無瑕，沒有一處陰影，用這個無懈可擊的田園詩風景，做出在各方面都跨越尺度的扭曲和吞噬。難以忘懷的觀影經驗！

92分 導演：亞瑞阿斯特

演員：弗洛倫斯佩治、威爾普爾特、傑克雷諾

片長： 146分鐘

級別：限制級

上映日期： 7月12日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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