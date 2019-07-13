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觀眾銀髮族..黃仲崑：讓他們回春！「停經的再來」激賀爾蒙

記者盧薇淩／台北報導

ICRT40週年青春旋律演唱會13日下午在國父紀念館舉行，有余光、齊豫、潘越雲、黃仲崑、袁詠琳、台灣貓王徐慶復、Action愛克遜合唱團、野馬合唱團、南方血統合唱團、時光合唱團等，重新找回了三、四、五年級同學最盼望的「同學會」，近期轉戰戲劇，又回鍋當歌手的黃仲崑說：「既然是青春，想讓很多某些停經的啊，賀爾蒙已起不了多少作用的觀眾，再回春！」

▲▼黃仲崑、袁詠琳、潘越雲、齊豫 。（圖／ICRT提供）

▲黃仲崑想讓台下銀髮族藉音樂回春。（圖／ICRT提供）

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得了海參崴影帝的黃仲崑也是演出歌手之一，他說：「這一年來，我的演藝事業突然發威，我無心插柳竟然卡到一個台灣型男大叔的空缺，好戲紛紛找上門！」戲約雖不斷，不過台北演藝文化經紀交流協會創會理事長王祥基一通電話，黃仲崑立即報到，今天演唱會歌單特別挑選《He Ain’t Heavy He‘s My Brother》這首歌，是向已過世金祖齢、高凌風、黃曉寧等前輩致敬。

除了致敬前輩，黃仲崑說：「今天台下多是銀髮族，很多長輩的，賀爾蒙已經起不了多少作用，今天就是要用音樂讓他們回春。」他先前到新加坡演出，當地媒體報導台下觀眾看到他臉上漲紅興奮，笑說：「既然是『青春』，就是要讓很多賀爾蒙不太多的人，聽完這些歌後回春，停經的月經又來，賀爾蒙又會來，有這種悸動。」

▲▼黃仲崑、袁詠琳、潘越雲、齊豫 。（圖／ICRT提供）

▲袁詠琳穿著火辣演唱。（圖／ICRT提供）

演唱會中有洋蔥的橋段為，向去年過逝的西洋歌手黃曉寧、張建蓉與平鑫濤致敬，節目特別剪輯了張建蓉2015年參加青春旋律演唱會的畫面，及黃曉寧2015、2017年參加演唱會的畫面，余光也特別提到，今年過逝的平鑫濤早在1958年就組了「巨人樂隊」演唱西洋歌曲，特過這段節目來緬懷他們對社會的貢獻，令全場觀眾非常感動。

▲▼黃仲崑、袁詠琳、潘越雲、齊豫 。（圖／ICRT提供）

▲潘越雲、齊豫、袁詠琳、黃仲崑、余光。（圖／ICRT提供）

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ICRT, 黃仲崑, 袁詠琳, 余光, 野馬合唱團, 徐慶復

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