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袁詠琳大深V曬溝辣爆！高衩開到大腿根部：尺度最大的一次

記者盧薇淩／台北報導

ICRT40週年青春旋律演唱會13日下午在國父紀念館舉行，眾多歌手齊聚一堂，有余光、齊豫、潘越雲、黃仲崑、袁詠琳、台灣貓王徐慶復、Action愛克遜合唱團、野馬合唱團、南方血統合唱團、時光合唱團等，重新找回了三、四、五年級同學最盼望的「同學會」，現場2500張門票完售。

▲▼黃仲崑、袁詠琳、潘越雲、齊豫 。（圖／ICRT提供）

▲袁詠琳火辣破尺度開唱 。（圖／ICRT提供）

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這場「千歳團」演唱會，76歲的台灣貓王徐慶復年紀最大，袁詠琳（Cindy）32歲是最幼齒，不過Cindy誠意十足，今穿著一身亮片連身開高衩長裙登場，胸前深V曬出深邃事業線，她說：「想起小時候，看到姑姑穿這種覺得好美，沒想過我可穿這件，亮片、復古隨性的感覺，今天是我尺度最大的一次！」雖在國外長大，但Cindy說自己其實個性蠻保守，鮮少穿這種露胸曬性感的服裝，不過她有做好防護措施，「雙面膠什麼的都有貼好，但今天沒有帶舞者，有帶舞者會更緊張怕走光。」

▲▼黃仲崑、袁詠琳、潘越雲、齊豫 。（圖／ICRT提供）

▲ICRT演唱會集結許多歌手演唱。（圖／ICRT提供）

齊豫對西洋鄉村歌曲情有獨鍾，因為她唱西洋歌曲，就從鄕村民謡開始，這次，王祥基邀請她參加這場演唱會，她一口答應，覺得對四、五年級生而言，再次「溫故」這些經典西洋老歌，是一股暖流。齊豫連唱了《Five Hundred Miles（五百里路）》、《Vincent、Rain drops keep falling on my head 》、《Yesterday Once More》從1962到1973年經典的鄕村民謠。

▲▼黃仲崑、袁詠琳、潘越雲、齊豫 。（圖／ICRT提供）

▲袁詠琳曬辣腿及酥胸。（圖／ICRT提供）

齊豫這次也遇到許多老朋友，包含30年未見的朋友蘇必用，她1981年時在美國打工，在餐廳唱歌時和蘇必用認識，在那個華人開的餐廳裡合唱表演，近期為了演唱會彩排再度聚首，起初還認不出來，經介紹後才相見歡，讓她又驚又喜。

潘越雲説，唱的這些爵士西洋老歌都是1950到1954年經典曲，「我都還沒出生呢！」不過，她從小就愛聽西洋爵士，對這些歌一點都不陌生，因為熱愛西洋老歌，今年上台唱了最愛爵士藍調，也算圓夢。

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青春旋律, 袁詠琳, 潘越雲, 齊豫

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