袁詠琳大深V曬溝辣爆！高衩開到大腿根部：尺度最大的一次

ICRT40週年青春旋律演唱會13日下午在國父紀念館舉行,眾多歌手齊聚一堂,有余光、齊豫、潘越雲、黃仲崑、袁詠琳、台灣貓王徐慶復、Action愛克遜合唱團、野馬合唱團、南方血統合唱團、時光合唱團等,重新找回了三、四、五年級同學最盼望的「同學會」,現場2500張門票完售。

這場「千歳團」演唱會,76歲的台灣貓王徐慶復年紀最大,袁詠琳(Cindy)32歲是最幼齒,不過Cindy誠意十足,今穿著一身亮片連身開高衩長裙登場,胸前深V曬出深邃事業線,她說:「想起小時候,看到姑姑穿這種覺得好美,沒想過我可穿這件,亮片、復古隨性的感覺,今天是我尺度最大的一次!」雖在國外長大,但Cindy說自己其實個性蠻保守,鮮少穿這種露胸曬性感的服裝,不過她有做好防護措施,「雙面膠什麼的都有貼好,但今天沒有帶舞者,有帶舞者會更緊張怕走光。」

齊豫對西洋鄉村歌曲情有獨鍾,因為她唱西洋歌曲,就從鄕村民謡開始,這次,王祥基邀請她參加這場演唱會,她一口答應,覺得對四、五年級生而言,再次「溫故」這些經典西洋老歌,是一股暖流。齊豫連唱了《Five Hundred Miles(五百里路)》、《Vincent、Rain drops keep falling on my head 》、《Yesterday Once More》從1962到1973年經典的鄕村民謠。

齊豫這次也遇到許多老朋友,包含30年未見的朋友蘇必用,她1981年時在美國打工,在餐廳唱歌時和蘇必用認識,在那個華人開的餐廳裡合唱表演,近期為了演唱會彩排再度聚首,起初還認不出來,經介紹後才相見歡,讓她又驚又喜。

潘越雲説,唱的這些爵士西洋老歌都是1950到1954年經典曲,「我都還沒出生呢!」不過,她從小就愛聽西洋爵士,對這些歌一點都不陌生,因為熱愛西洋老歌,今年上台唱了最愛爵士藍調,也算圓夢。