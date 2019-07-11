全美善遺作《王的文字》台灣看得到！16年後再演宋康昊老婆

記者吳孟庭／綜合報導

南韓資深女演員全美善日前輕生逝世，告別人世的4天前，才正在宣傳新片《王的文字》，完全看不出來她飽受憂鬱症所苦。《王的文字》中她飾演創制韓文幕後推手之一的女中豪傑「昭憲王后」，這部遺作也確定在台灣看得到，預計8月2日全台上映。

▲全美善上月輕生身亡，《王的文字》成為遺作。（圖／采昌提供）

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《王的文字》由兩大影帝宋康昊、朴海日共同主演，與全美善三人是繼2003年電影《殺人回憶》之後，時隔16年再度共演，也是她在《殺》片之後，再次與宋康昊飾演夫妻。

片中講述世宗大王（宋康昊飾演）創建韓文字的經過，由全美善演出的「昭憲王后」，將精通表音文字的信眉和尚（朴海日飾演）介紹給丈夫，並教導宮女們這個嶄新的文字，讓文字得以流傳於後世。她讓角色所散發的氣質與威嚴，以內斂的表達方式，成功表現出身在15世紀朝鮮，卻比任何人都還要賢能、並充滿自信的現代女性角色，讓人深感共鳴。

▲全美善遺作《王的文字》是16年後再演宋康昊老婆。（圖／采昌提供）

《王的文字》斥資近百億韓圜打造，導演曹喆鉉更醞釀拍攝這部電影長達20年，本片也是南韓首部將聯合國教科文組織所認定世界文化遺產給拍攝入鏡的電影。即將在8月2日於台灣正式上映。

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