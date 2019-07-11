贅肉掰掰！　楊千霈《姐姐不解釋》找來3女神：美腿祕技公開

記者林彥君／台北報導

辣媽楊千霈主持《姐姐不解釋》分享姊妹淘的趣事，在最新一級節目中，談到夏天女性穿短褲，在坐著時容易擠出大腿肉的困擾，邀請來賓健身名模林可彤、氣質女神吳采臻和宅男女神曾智希分享如何鍛鍊下半身的曲線，讓美眉們在夏天自信露出修長美腿。

▲曾智希有魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

林可彤、吳采臻和曾智希在節目中不藏私的公開保養秘訣，除親自示範美腿運動外，也分享美體好物及腿部保養小叮嚀，名模身材除天生有長腿外，還可以靠後天保養及運動養成，美眉們一定要學起來！

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林可彤身材纖細高挑，平時積極健身維持肌肉線條，她常在社群上分享好身材，結實手臂和平坦小腹，完全看不出已是一個小孩的媽媽。

▲林可彤維持完美體態，完全看不出已當媽。（圖／取自林可彤臉書）

有「小郭雪芙」之稱的曾智希外型甜美，天使臉孔魔鬼身材的她曾出過寫真集，曾智希將在節目中分享平時的腿部保養，她最在意的就是膚況，也將在節目中分享自己省錢的小妙招。

▲吳采臻大方展現好身材。（圖／取自吳采臻Grace臉書）

主持人楊千霈即將迎接二寶「寶妹」，因孕期的關係推掉許多記者會邀約，不過她仍持續主持《姐姐不解釋》，平時保養得宜的她，完全看不出已是兩個孩子的媽媽，楊千霈懷二胎初期特別喜歡吃沙拉，還曾因為吃太多全吐光，還好之後狀況穩定，二寶將在9月出生。《姐姐不解釋》今（11日）晚間9點ETtoday播吧播出。

▲楊千霈即將迎接二寶。（圖／翻攝楊千霈Instagram）

