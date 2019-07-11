ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

贅肉掰掰！　楊千霈《姐姐不解釋》找來3女神：美腿祕技公開

記者林彥君／台北報導

辣媽楊千霈主持《姐姐不解釋》分享姊妹淘的趣事，在最新一級節目中，談到夏天女性穿短褲，在坐著時容易擠出大腿肉的困擾，邀請來賓健身名模林可彤、氣質女神吳采臻和宅男女神曾智希分享如何鍛鍊下半身的曲線，讓美眉們在夏天自信露出修長美腿。

▲▼曾智希擁有魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

▲曾智希有魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

林可彤、吳采臻和曾智希在節目中不藏私的公開保養秘訣，除親自示範美腿運動外，也分享美體好物及腿部保養小叮嚀，名模身材除天生有長腿外，還可以靠後天保養及運動養成，美眉們一定要學起來！

請繼續往下閱讀...

林可彤身材纖細高挑，平時積極健身維持肌肉線條，她常在社群上分享好身材，結實手臂和平坦小腹，完全看不出已是一個小孩的媽媽。

▲▼林可彤養胎不養肉。（圖／FB）

▲林可彤維持完美體態，完全看不出已當媽。（圖／取自林可彤臉書）

有「小郭雪芙」之稱的曾智希外型甜美，天使臉孔魔鬼身材的她曾出過寫真集，曾智希將在節目中分享平時的腿部保養，她最在意的就是膚況，也將在節目中分享自己省錢的小妙招。

▲▼吳采臻。（圖／取自吳采臻Grace臉書）

▲吳采臻大方展現好身材。（圖／取自吳采臻Grace臉書）

主持人楊千霈即將迎接二寶「寶妹」，因孕期的關係推掉許多記者會邀約，不過她仍持續主持《姐姐不解釋》，平時保養得宜的她，完全看不出已是兩個孩子的媽媽，楊千霈懷二胎初期特別喜歡吃沙拉，還曾因為吃太多全吐光，還好之後狀況穩定，二寶將在9月出生。《姐姐不解釋》今（11日）晚間9點ETtoday播吧播出。

▲楊千霈孕肚驚人。（圖／翻攝楊千霈Instagram）

▲楊千霈即將迎接二寶。（圖／翻攝楊千霈Instagram）
 

推薦閱讀

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

熊熊爆戀情「ABC天菜男超硬背景」起底！　加拿大高學歷…舊愛是本土劇一姐

熊熊爆戀情「ABC天菜男超硬背景」起底！　加拿大高學歷…舊愛是本土劇一姐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

李榮浩海上浪漫求婚成功❤️　楊丞琳七字回應閃爆了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊千霈

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 簡嫚書挺7月孕肚「開賭盤猜性別」　養女兒花很兇：要賺一點回來！
  2. 王彩樺「只穿三角褲」薄紗透視辣翻！閉眼激吻「兒子」許富凱回春
  3. 贅肉掰掰！　楊千霈《姐姐不解釋》找來3女神：美腿祕技公開
  4. 信認了「開IG小號」偷追蹤女兒　無奈笑：不要讓她發現
  5. 李敏鎬快閃慶32歲生日！　驚喜收蛋糕：來台灣拍片很開心
  6. 從華研到何樂！　「長腿男神」接棒成為田馥甄師弟
  7. 李玖哲驚喜「宣布好消息」！　曝相馬茜近況...溫柔一句話超窩心
  8. 陶喆出高音難題！　信「戒酒一週」歌聲回春到20歲
  9. 梅根超Q愛兒首度亮相！　小王子路易搞怪「抓媽媽臉」全場笑開懷
  10. 不想再當乖寶寶！「美國隊長」狂飆髒話：吃屎吧　全場氣瘋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366