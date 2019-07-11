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快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人李榮浩34歲生日時向楊丞琳求婚成功，曬出彼此緊牽著手上面還有超閃鑽戒的照片，臉貼臉的樣子看起來超級幸福！

▲李榮浩求婚。（圖／翻攝自臉書）

▲李榮浩34歲生日這天宣布求婚成功。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

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楊丞琳和李榮浩認愛4年後首次公開在社群網站上放閃，先是楊丞琳10日晚間緊貼著男友身後放閃說：「這男人今天34歲生日，生日快樂！」沒想到到了李榮浩生日當天就爆出震撼彈！他11日早上快11點時宣布：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝妳答應我！」

▲▼楊丞琳IG首度放李榮浩同框照。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲楊丞琳10日才環抱著李榮浩放閃慶生。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

事實上，李榮浩和楊丞琳2015年首度認愛：「正在戀愛中！」還大方表示「她現在在台灣，有時間的話，希望以後每個重要節日，都可以跟重要的人一起過」，因此小倆口只要到對方生日都絕對不會忘記送上祝福，有時間的話一定會相伴。

原本楊丞琳在接受訪問時都會希望能夠避免男友話題，但前陣子上大陸節目的時候被問，露出害羞的笑容後羞怯地說：「我真的覺得很難得可以碰到一個就是妳出門的時候，妳會問他這樣搭這雙鞋對不對的男生。」言下之意，對於能夠找到互相給意見、對生活有共鳴的另一半，她感到很幸福！

▲▼楊丞琳講到李榮浩害羞。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

▲楊丞琳前陣子才在節目上談喜歡李榮浩的地方。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

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