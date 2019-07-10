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陸劇4大問題遭官方點名「保持高壓」　翻拍劇確定中槍…網：真的怕了！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影劇圈受到眾多限令影響，多部電視劇碰上撤檔、定檔日遙遙無期等困難，同時影響到追劇觀眾的期待。廣電總局局長聶辰席日前發表談話，特別點名戲劇圈的4大問題，要求「始終保持高壓」，引發外界關注。

▲▼陸劇4大問題被官方點名：「保持高壓。」（圖／翻攝自微博）

▲陸劇近年受到觀眾喜愛，大陸廣電總局點出4大問題檢討。（圖／翻攝自微博）

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聶辰席於本月3日出席廣電總局舉行的座談會，再度檢討現今戲劇生態，特別提到「注水劇、宮鬥劇、翻拍、演員高片酬等問題，深入挖掘瓶頸癥結，始終保持高壓。」由於陸網日前瘋傳截圖，包括禁拍海外IP、電視劇翻拍禁止、禁翻拍大IP、禁古裝、禁玄幻等，但是截圖秒刪並未有進一部的證實，這次則是相關單位首度點名翻拍劇，明言要檢討問題所在。

▲▼陸劇4大問題被官方點名：「保持高壓。」（圖／翻攝自微博）

▲限令發威，宮鬥劇消失陸劇市場。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇4大問題被官方點名：「保持高壓。」（圖／翻攝自微博）

▲陸網日前瘋傳截圖，最新限令要禁翻拍，隨後秒刪。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸劇4大問題被官方點名：「保持高壓。」（圖／翻攝自微博）

▲陸劇4大問題被官方正式點名：「始終保持高壓。」（圖／翻攝自微博／新浪電視）

隨著宮鬥劇受到批評，各大電視台、網路平台已經採取下架、不重播方式因應，緊接著近年陸劇集數過長，被觀眾稱為「注水劇」，還有爆出演員高片酬風波，劇組拍攝成本的比例引發議論，頻頻受到觀眾抱怨：「如果六七十集都像甄嬛傳琅琊榜這樣的，也就不說什麽了，但很多都是磨磨唧唧，配角搶戲，華而不實」、「真的怕了，我都很久沒有看過電視劇了，一拍就是六七十集，劇情拖拖拉拉，很煩人」、「無比懷念20集就結束的時代。」

▲▼陸劇4大問題被官方點名：「保持高壓。」（圖／翻攝自微博）

▲《香蜜沉沉燼如霜》播出時遭質疑注水掀起爭議。（圖／翻攝自微博／香蜜沉沉燼如霜）

翻拍劇也成為影視圈問題之一？網友聯想到近年電視劇翻拍知名IP，結果原作牽涉抄襲被告上法院，連電視劇本身也受到影響，眾人留言批評：「不想再看到抄襲的小說再被拍成劇了」、「特別是翻拍經典劇。」據悉，原本彭昱暢翻拍日本IP的《網球少年》、劉嘉玲翻拍舊劇《半生緣》等接連被撤檔，引來外界「禁翻拍」的聯想。

▲▼大陸影視限令瘋傳「禁翻拍」截圖。（圖／翻攝自微博）

▲《網球少年》突遭撤檔，網路盛傳是受到禁翻拍影響。（圖／翻攝自微博）

▲官方點名翻拍、注水、宮鬥、演員高片酬問題，網友發表意見：「真的怕了。」（圖／翻攝自微博）

▲官方點名翻拍、注水、宮鬥、演員高片酬問題，網友對注水劇表示厭煩：「真的怕了。」（圖／翻攝自微博）

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宮鬥, 翻拍, 限古令

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