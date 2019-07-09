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梁靜茹回星馬故鄉感動熱淚！　說話突結巴：閃過滿滿回憶

記者盧薇淩／台北報導

梁靜茹睽違7年發新專輯《我好嗎？－太陽如常升起》，她日前特別帶了新作品到新馬兩地做地毯式宣傳，短短5天跑了近20個大小通告，這次海外宣傳的第一站回家鄉馬來西亞，梁靜茹竟有了「近鄉情怯」的心情，開場前彩排，看到唱片公司為他拍攝出道20年的紀實影片，先前早看過好幾次影片，她竟又看到熱淚盈眶，「可能是回到自己家鄉，感觸特別多。」

▲▼梁靜茹回家鄉宣傳 。（圖／環球提供）

▲梁靜茹回家鄉宣傳。（圖／環球提供）

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在馬來西亞舉辦的新專輯分享會時，看到台下前幾排坐的都是從出道以來就認識的媒體及鐵粉，心中滿是感動之餘，原本早已準備好要分享專輯製作過程內容的她，竟然講起話來有點結巴，讓她笑說：「看到這群老朋友真的很感動！腦中閃過的都是滿滿回憶，所以那一剎那有點忘詞。」

值得一提的是，難得與這次專輯中合作愉快的蕭煌奇碰面，梁靜茹特別選了由蕭煌奇老師作曲的主打歌《慢冷》在慈善晚會上演唱，這也是這次發片以來她在公開場合首唱這首好聽的療癒情歌。在後台相見歡的兩人聊起音樂一發不可收拾，蕭煌奇更催促梁靜茹趕緊籌備下一張專輯，他笑說：「不要再讓大家等七年了！」梁靜茹則趁此機會向蕭煌奇邀歌，更表示：「已經在構思下一張專輯了！」

▲▼梁靜茹回家鄉宣傳 。（圖／環球提供）

▲梁靜茹看到台下熟悉的粉絲、媒體回憶湧現。（圖／環球提供）

在這次新加坡、馬來西亞密集的宣傳行程中，梁靜茹除了在大馬大快朵頤家鄉美食，在新加坡也難得抽空到中峇魯市場打卡，品嚐道地美食「水粿」、「Rojak（羅惹）」、「印度煎餅」等，還喝了香濃的南洋咖啡。喜歡品嘗美食的梁靜茹不忘時時運動保持身材，即使在海外宣傳，還是到飯店的健身房消耗熱量，如此精實生活讓她這趟新馬宣傳兼美食之旅，仍能控制住原來體重，讓人見識到梁靜茹對身材要求的意志力。

▲▼梁靜茹回家鄉宣傳 。（圖／環球提供）

▲▼梁靜茹在公益活動上遇到蕭煌奇。（圖／環球提供）

▲▼梁靜茹回家鄉宣傳 。（圖／環球提供）

▲▼梁靜茹回家鄉宣傳 。（圖／環球提供）

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