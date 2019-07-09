ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊宗緯緋聞女友黃齡：他很會撩！　曝私下暖舉「很多優點」

記者盧薇淩／台北報導

轉音歌姬黃齡出道12年來台發新專輯，9日舉辦黃齡《醉》新專輯新歌分享會，演唱6首歌曲，新歌分享會上，好友楊宗緯特地錄製VCR祝福黃齡來台發片成功，並提到黃齡心思都不在自己身上，因為黃齡妹妹是個孝順的好女孩，心思都在她爸媽身上。被問推薦好友黃齡來台的美食，楊宗緯不藏私分享，想把好朋友帶回家，讓黃齡品嘗楊媽媽親自料理的好味道，黃齡看完這段祝福VCR相當感動。

▲▼黃齡全新專輯《醉》新歌分享會。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃齡全新專輯《醉》新歌分享會。（圖／記者黃克翔攝）

請繼續往下閱讀...

提到好友楊宗緯是緋聞男友，黃齡笑答：「網路上有這樣寫、當然好啊，但他喜歡自己一個人，我們偶爾見面就好。」兩人偶爾會出去郊遊、吃素食，分享健身心得，去年擔任他6次巡演嘉賓，她稱讚楊宗緯嗓音「很會撩」，也說他是個很環保又貼心的人，「他很認真做垃圾分類，有次忽然下雨幫我買傘，飛機託運時幫我細心打包，會廢物利用，用紙耐心地包好，坐飛機很紳士把拖鞋弄開，問我要不要喝水，可以是很好的閨蜜。」

兩個人是會互開玩笑的閨蜜，是否是喜歡的類型？黃齡說：「他有很多優點，會管理身材、很勵志，但他喜歡獨處，如果找男友還是要希望多多陪伴。」但也說他傳訊息不會已讀不回，打趣說「這就證明他是喜歡女生」。

▲▼ 黃齡全新專輯《醉》新歌分享會。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃齡表示和楊宗緯是閨蜜。（圖／記者黃克翔攝）

黃齡分享了被稱為轉音歌姬的原因，因為《High歌》這首歌旋律非常特別，她說：「其實轉音的部分並沒有特別去設計，是作曲者石磊當下的心情，不會為了轉音而刻意去寫轉音。」她感性說，很多人透過《癢》這首歌認識她，2007年推出時她還是一名新人，錄製歌曲時其實也都不太理解歌曲想表達的意思，但很愛這首歌的旋律，也因曲風特別，後來被很多歌唱比賽選手拿去翻唱。

▲▼黃齡全新專輯《醉》新歌分享會。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃齡和楊宗緯常一起逛街買保養品。（圖／記者黃克翔攝）

推薦閱讀

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

嗯哼「在學校多次被打」霍思燕忍氣吞了！　「冷靜解決步驟」網推爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」！　超狂對比照曝光…網驚呆

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

超辣背殺妹現身瑞豐夜市！一轉正面…是野生「大咖南韓女神」

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

隋棠、陶晶瑩「2家合體」過暑假！　Max抽高變超帥「超過175cm爸的腰」

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

丫頭30歲買的千萬豪宅「髒到發霉」！　濕黏透明液體流出…超噁內部照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃齡, 楊宗緯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭爽「傷害到愛我的人」出面道歉！　反省失言：我知道自己讓人累
  2. 行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生
  3. 謝娜拍雜誌封面「挑戰男裝」　網一看全崩潰：好土OMG
  4. 姜丹尼爾停工半年回歸！　球場3度鞠躬謝粉絲：讓大家久等了
  5. 愛紗抽籤「離開心更寬」揮別婚變　親做海苔人臉便當送「他」：超緊張！
  6. 熱狗艾怡良錄好歌4年後才曝！　等成金曲歌后：賺到了
  7. 52歲妮可基嫚傳領養小孩「正在辦手續」　發言人出面回應！
  8. 《傀儡花》6卡司曝光！「原住民女孩」温貞菱搭法比歐譜戀曲
  9. 小禎愛女Emma零金錢觀　分不清100與1000元！
  10. 《琅琊榜》王凱爆熱戀…餐廳牽手被抓包！　對象是劉愷威「緋聞小三」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366