楊宗緯緋聞女友黃齡：他很會撩！　曝私下暖舉「很多優點」

記者盧薇淩／台北報導

轉音歌姬黃齡出道12年來台發新專輯，9日舉辦黃齡《醉》新專輯新歌分享會，演唱6首歌曲，新歌分享會上，好友楊宗緯特地錄製VCR祝福黃齡來台發片成功，並提到黃齡心思都不在自己身上，因為黃齡妹妹是個孝順的好女孩，心思都在她爸媽身上。被問推薦好友黃齡來台的美食，楊宗緯不藏私分享，想把好朋友帶回家，讓黃齡品嘗楊媽媽親自料理的好味道，黃齡看完這段祝福VCR相當感動。

▲黃齡全新專輯《醉》新歌分享會。（圖／記者黃克翔攝）

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提到好友楊宗緯是緋聞男友，黃齡笑答：「網路上有這樣寫、當然好啊，但他喜歡自己一個人，我們偶爾見面就好。」兩人偶爾會出去郊遊、吃素食，分享健身心得，去年擔任他6次巡演嘉賓，她稱讚楊宗緯嗓音「很會撩」，也說他是個很環保又貼心的人，「他很認真做垃圾分類，有次忽然下雨幫我買傘，飛機託運時幫我細心打包，會廢物利用，用紙耐心地包好，坐飛機很紳士把拖鞋弄開，問我要不要喝水，可以是很好的閨蜜。」

兩個人是會互開玩笑的閨蜜，是否是喜歡的類型？黃齡說：「他有很多優點，會管理身材、很勵志，但他喜歡獨處，如果找男友還是要希望多多陪伴。」但也說他傳訊息不會已讀不回，打趣說「這就證明他是喜歡女生」。





▲黃齡表示和楊宗緯是閨蜜。（圖／記者黃克翔攝）

黃齡分享了被稱為轉音歌姬的原因，因為《High歌》這首歌旋律非常特別，她說：「其實轉音的部分並沒有特別去設計，是作曲者石磊當下的心情，不會為了轉音而刻意去寫轉音。」她感性說，很多人透過《癢》這首歌認識她，2007年推出時她還是一名新人，錄製歌曲時其實也都不太理解歌曲想表達的意思，但很愛這首歌的旋律，也因曲風特別，後來被很多歌唱比賽選手拿去翻唱。

▲黃齡和楊宗緯常一起逛街買保養品。（圖／記者黃克翔攝）