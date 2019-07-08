野生林宥嘉天文館導覽！　登太空最想「刮鬍子」理由爆笑

記者盧薇淩／台北報導

Discovery頻道為紀念人類登月50週年，推出《登月五十週年鉅獻》特別節目，邀請從小熱愛宇宙的歌手林宥嘉，擔任太空系列節目代言人及登月50週年大使，並到天文館擔任一日天文導覽員，被問最想在太空做什麼事？他跌破眾人眼鏡KUSO回應：「想挑戰永遠不刮鬍子！看能留到什麼程度。」無厘頭反應令人笑翻。

▲林宥嘉擔任天文館一日導覽員 。（圖／Discovery頻道）

請繼續往下閱讀...

林宥嘉從小對於天文、太空領域很有興趣，甚至小時候曾夢想要當太空人。提到如果未來人類有機會到火星旅行，他最想帶著「全家人」一起上火星，被問到最想在太空中做什麼事？林宥嘉竟跌破眾人眼鏡KUSO回應：「想挑戰永遠不刮鬍子！看能留到什麼程度。」而今年是人類登月50週年，林宥嘉也很期待《Discovery登月50週年鉅獻》節目，表示很想站在月球上，從月球的角度來看看地球的全貌長怎麼樣，並提到地球只有一個，人類應該好好珍惜、共同愛護寶貴的地球資源。

▲林宥嘉想在太空嘗試刮鬍子 。（圖／Discovery頻道）

林宥嘉到天文館擔任一日天文導覽員，戴起「小蜜蜂」認真向民眾導覽解說。他表示這是他生平第一次踏入天文館，第一印象是「冷氣很涼！夏天很適合攜家帶眷來參觀。」當到八大行星區時，林宥嘉認真地考問大家：「原本的九大行星，因被踢掉了哪一顆行星後變成了現在的八大行星呢？」竟有同學不假思索回答「派大星」，讓林宥嘉尷尬地直說 :「同學賣鬧喔！上課要認真！」

林宥嘉也逗趣地與民眾比賽在木星上的體重，原本65公斤的他，在木星上竟突破150公斤達到人生體重巔峰，原來因為重力場的關係，在木星上的體重約是地球2.34倍；導覽過程中，從地球介紹到月球，再從月球介紹到外太空，林宥嘉也深刻體會到當一個天文導覽員的不易，除了要非常了解太空相關知識，也必須要會說學逗唱講故事，讓民眾可以透過輕鬆有趣的方式，了解這龐大深奧的宇宙。

▲▼林宥嘉想從月球看地球樣貌。（圖／Discovery頻道）