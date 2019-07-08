《軍師聯盟》吳秀波偷吃被抓包　神隱1年…凸肚崩壞照曝光！

記者鄭又菡／綜合報導

大陸男星吳秀波，在2018年被爆出不倫戀還同時劈腿多人後，好男人形象一夕之間沒了，還疑似遭封殺。神隱近1年後，最近有網友在新疆巧遇他，但他已沒了當初「國民帥大叔」的形象，變成胖老頭。

以電視劇《軍師聯盟》及電影《北京遇上西雅圖》走紅的吳秀波和老婆何震亞結婚多年，但在2018遭小20歲的陳昱霖出面揭發長達近7年的婚外情，雖然事情很快沒了後續，但又接連被多名女性出面連環爆，演藝事業受挫，參加綜藝節目的畫面「被消失」，連同主演的電影《情聖2》也遲遲無法上檔。風波近1年後，最近有網友在新疆拍到野生吳秀波，他穿著休閒，和友人有說有笑，並對前來要求合照的路人也來者不拒，看起來似乎已不再受之前的風波影響。

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▲▼吳秀波昔日的帥大叔如今變成胖大叔。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

不過吳秀波被發現身形大了一號，說話時還會伸手搓搓自己的鮪魚肚，昔日的帥大叔如今變成胖大叔，而網友們則不領情的留言：「油膩大叔」、「臉皮太厚了，還好意思出來閒晃」、「他的肚子快趕上他的臉皮一樣厚了！」但依然還是有粉絲表示支持，「我等波叔再起來的時候，永遠支持你」、「秀波我們力挺你，期待你的復出」、「終於等到波叔的消息，健康就好！」

▲網友對於吳秀波正反兩方看法。（圖／翻攝自微博／熱播綜藝）