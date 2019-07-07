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林俊傑嘆「蠻寂寞的」　演唱會見這群人現身超感動！

記者蔡琛儀／台北報導

林俊傑（JJ）「聖所2.0」世界巡迴演唱會昨晚唱到南昌，平常愛玩電動的他，和他一起在網路上戰鬥的隊友們也到南昌來看他，讓他相當感動，表示自己在做音樂的過程中有時候是寂寞的，大部分時間都是一個人，所以除了音樂，玩電競遊戲對他也算是一種釋放，因此特地在台上感謝這群朋友花時間給予他平時實質的陪伴，還有歌迷朋友在音樂上的支持。

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑昨晚在南昌開唱。（圖／JFJ Productions提供）

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▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

JJ為南昌首次獻唱今年推出便登上熱搜的新歌《我們很好》，一邊彈著鋼琴自彈自唱，讓南昌的歌迷全都興奮不已；唱到《轉動》，粉絲更以江西簡稱「贛」串起應援橫幅「贛謝你，一路陪我」，《江南》時，歌友會更將全場變為第一次以林俊傑三個字拼湊起來的應援字海，場面相當壯觀，也讓JJ開心不已。

而JJ的國際歌友會江西分會這次將江西聞名世界的景德鎮陶瓷，化作具有聖所特色的手繪瓷盤「聖所」和「JJ」送給他，勉勵他繼續精進廚藝，因為JJ除了熱愛美食，近期只要有時間也開始親自下廚，做一些健康的料理和團隊分享。接下來他則要前進涼爽的長春站，並迎來聖所系列演唱會的第50場。

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑開心收到粉絲送的景德鎮陶瓷紀念品。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

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