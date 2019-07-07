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評選「最受歡迎迪士尼主題曲Top10」　《阿拉丁》居然只排第七！

記者鄭又菡／綜合報導

大家心目中第一名的迪士尼歌曲是哪首？每部迪士尼動畫系列電影，總會有一首「洗腦」歌曲讓你不斷重播，就連《無敵破壞王2》都自黑，「迪士尼公主都要有自己的主題曲。」

據美國線上音樂平台《Spotfiy》公佈「評選最受歡迎迪士尼主題曲Top10」，而第一名毫無疑問由風靡全球，還曾經一度成了「家長惡夢」的《Let It Go》所霸佔榜首，不止原聲帶每首都膾炙人口外，全球票房更是突破12.76億美元（近台幣382億）。第二名上榜則由《海洋奇緣》的《How Far I'll Go》拿下，由Auli'i Cravalho為女主角配音並獻唱，還入圍第89屆奧斯卡以及第74屆金球獎最佳原創歌曲，有趣的是這兩首歌都是女主角對自我身份的認同及釋放自我覺醒的歌曲。

▲最受歡迎迪士尼主題曲Top10。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Animation Studios）

▲▼最受歡迎迪士尼主題曲前2名。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Animation Studios、DisneyMusicVEVO）

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▲最受歡迎迪士尼主題曲Top10。（圖／翻攝自YouTube／DisneyMusicVEVO）

被譽為是迪士尼最成功的電影真人版《阿拉丁》，主題曲《A Whole New World》只排行第七名，最近剛公佈女主角而引發爭議的真人版《小美人魚》主題曲《Under The Sea》則排行第十名，而萬眾期待的《獅子王》卻不見在榜上。

以下為「最受歡迎迪士尼主題曲Top10」：
第1名《冰雪奇緣》《Let It Go》2.98億播放次數
第2名《海洋奇緣》《How Far I’ll Go》2.05億播放次數
第3名《海洋奇緣》《You’re Welcome》1.81億播放次數
第4名《汽車總動員》《Life Is A Highway》1.53億播放次數
第5名《美女與野獸》（真人版）《Beauty And The Beast》1.48億播放次數
第6名《泰山》《You’ll Be In My Heart》1.32億播放次數
第7名《阿拉丁》《A Whole New World》1.21億播放次數
第8名《動物方城市》《Try Everything》1.19億播放次數
第9名《冰雪奇緣》《Love Is An Open Door》1.13億播放次數
第10名《小美人魚》《Under The Sea》1.09億播放次數


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關鍵字

迪士尼, 冰雪奇緣, 海洋奇緣, Disney, Let It Go, Moana, Spotfiy

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