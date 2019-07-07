解密《靠譜歌王》6大披頭四彩蛋！《Hey Jude》取名原因有洋蔥

文 / Daniel C.1

暑假最新音樂電影《靠譜歌王》（Yesterday），描述男主角希姆許（Himesh Patel）所飾演的傑克（Jack Malik），在一場車禍和世界大停電後，所有人都遺忘披頭四（The Beatles）的存在，彷彿進入了平行時空；而有著星夢的他，決定將披頭四的經典歌曲拿來當成自己的創作，引發一連串有趣的故事。不過劇中提到多次披頭四的經典事蹟，可都是大有來頭的取材呢！讓我們一起來看看《靠譜歌王》中運用哪些披頭四元素，放在電影裡頭吧。

哪首歌打敗了紅髮艾德？

在劇中飾演自己的紅髮艾德（Ed Sheeran）見識到傑克的「寫歌」才華後，除了讚嘆不已外，也激起了想跟對方一較高下的心態，來場音樂創作的對決，誰能在10分鐘之內寫出最好的歌，由台下聽眾投票，票數多的人即獲勝。紅髮艾德率先上台表演了新歌〈Penguin〉，而傑克則用鋼琴祭出披頭四的冠軍單曲〈The Long & Winding Road〉。

〈The Long & Winding Road〉收錄在披頭四最後一張專輯《Let It Be》當中，為樂團生涯第20首、也是最後一首冠軍單曲。由保羅麥卡尼（Paul McCartney）一手包辦詞曲，主要靈感來自保羅位於蘇格蘭的High Park農場，看到農場裡蜿蜒直上山丘的路，想到披頭四晚期團員之間的嫌隙與紛爭，有感而發寫下對未來的徬徨，也回憶披頭四一起經歷的黃金歲月。保羅也表示這是一首「悲傷卻療癒的歌曲」，一吐當時心中不平的憤悶之氣。

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〈Hey Jude〉背後故事

披頭四的世界名曲〈Hey Jude〉可說是無人不曉，但在電影中，編劇卻拿歌名大玩搞笑梗，硬是把Jude改成Dude（小伙子），讓歌曲更貼近年輕人的心。但當紅髮艾德問了傑克〈Hey Jude〉背後的故事，傑克則是支支吾吾用了一段「朋友的故事」矇混過去，但在現實中，〈Hey Jude〉這首歌曲得以創作出來，可是要拜約翰藍儂（John Lennon）所賜呢！

保羅麥卡尼寫給約翰藍儂的兒子朱利安藍儂（Julian Lennon）這首歌曲，用以安慰朱利安的父母親離婚一事。原本歌曲名稱為〈Hey Jules〉，但為了發音更順暢而改成〈Hey Jude〉，當時約翰接到保羅的創作，一度以為是寫給自己與小野洋子（Yoko Ono）的頌歌，沒想到是寫給小孩的，約翰和前妻辛西婭（Cynthia Lennon）都很感謝他，直說保羅是一位極度富有同情心的男人，沒想到歌曲一發行便成了傳世之寶，看來朱利安真的得到一份「安慰大禮」呢！

草莓園和便士巷

傑克想把自己知道的所有披頭四歌曲都寫下來公諸於世，但他卻一直記不得〈Eleanor Rigby〉和〈Penny Lane〉兩首歌曲的歌詞與順序，於是他決定前往披頭四汲取靈感的知名地點，包括草莓園（Strawberry Field）、利物浦近郊的公墓和便士巷（Penny Lane），但這些歌曲的背後又有什麼故事呢？

〈Strawberry Fields Forever〉與〈Penny Lane〉原本是為1967年專輯《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》錄製的歌曲，但公司高層為了滿足發行單曲的需求，最終以雙A面單曲形式釋出，卻成為繼1963年〈Please Please Me〉後，首支沒有在英國拿下冠軍的單曲，但絲毫沒有因此減低它們的經典性。

兩首歌曲有著相似的主題，講述著約翰藍儂和保羅麥卡尼對於早年利物浦特定地區的懷舊。草莓園為一所救世軍兒童之家，靠近約翰童年時期的家；便士巷出自於保羅年少時的回憶，歌名指的是藍儂小時候住在利物浦時附近的一條巷子，也是麥卡尼以前經過藍儂家時，一個巴士站的名字。而兩者皆有強烈的超現實和迷幻色彩，被認為是迷幻搖滾的代表作之一，也是許多樂評心目中最好的披頭四歌曲，評價極高。

〈Eleanor Rigby〉的釋出具有劃時代的意義，它們讓披頭四的曲風主題不再侷限於小情小愛和流行搖滾，而是轉往更具實驗精神和運用先進錄音設備的多元曲風，就連MV的畫質和畫面也不馬虎。關於〈Eleanor Rigby〉，保羅寫的是關於一群孤獨的人們，一位未婚婦女和一名神父兩人各自的生活，最後交集於一場葬禮的故事，製作人喬治馬丁（George Martin）一手策畫弦樂八重奏，營造出蒼涼又悲傷的氛圍，歌曲探討死亡和孤寂在1966年的當時對聽眾造成不小衝擊，許多樂評認為此曲為披頭四空前絕後的創作。

披頭四超經典三大專輯

當傑克在劇中與唱片公司開會，決定專輯名稱和封面設計時，傑克提出了三張披頭四最具代表性的專輯《Abbey Road》、《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》和《The White Album》當作自己首張專輯名稱，只可惜公司高層認為以馬路當主題太平凡，中間的名稱太長，後者具有白人歧視性意味，最後只好接受唱片公司安排，定名為簡潔又有力的《One Man Only》，代表傑克獨自一人完成專輯中所有的偉大曲目。

關於這三張專輯的經典性，《Abbey Road》不用說，封面早就成為經典，單曲〈Here Comes The Sun〉紅透半邊天；《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》為披頭四生涯唯一一張獲得葛萊美「年度專輯」殊榮的作品，滾石雜誌（Rolling Stone）將其列為「500張有史以來最偉大專輯」第一名，全球3200萬張銷量，專輯封面更是被大眾討論的焦點之一，鮮豔華麗卻不流俗於當時迷幻搖滾使用花花綠綠或扭曲字體的套路，至今讓人看了還是耳目一新。

《The White Album》當時受到單曲〈Hey Jude〉的加持，收錄了包括〈Back In The U.S.S.R.〉、〈Revolution 1〉等30首歌曲，滾石雜誌將其列為「500張有史以來最偉大專輯」第10名，美國唱片業協會（RIAA）24白金認證，代表光在美國就賣出超過2400萬張，為披頭四在美國賣得最好的專輯。封面正如其名，大膽的極簡全白加上編號序列，顛覆當時封面一定是團照的既定形式，與上一張《Sgt. Pepper's》形成強烈對比，造成粉絲瘋搶收藏呢。

屋頂上的演唱會

既然專輯名稱定下來了，經紀人Debra開始苦惱到底要以什麼樣的形式正式發行這張劃時代的專輯，傑克想到在戈爾斯頓海灘（Gorleston-on-Sea Beach）旁的一棟建物上的露天平台，以現場演唱的方式來發表作品。而這樣的發表形式是取材自披頭四解散前的著名演出「屋頂演唱會」（The Beatles' Rooftop Concert），恰巧今年適逢演唱會50週年，也讓這個橋段特別有意義。

這場於1969年1月30日的即興演唱會，發生在倫敦市薩佛街3號披頭四的蘋果唱片總部屋頂上，總共42分鐘，演唱了5首〈Don't Let Me Down〉、〈Get Back〉等膾炙人口的歌曲，過程中9次遭到街坊鄰居抗議音量太大，5次引起警察注意勸阻，直到警方最後強行將插頭拔起的那一刻，代表著披頭四正式解散，為一個時代經典畫下句點，而這也是披頭四最後一次4人聚首公開表演，珍貴畫面於2015年首次公開，造成全球瘋狂點播，至今仍為披頭四在YouTube上點擊最高的MV。

至於為什麼要在屋頂上辦演唱會，吉他手喬治哈里遜（George Harrison）在採訪時曾透露，在頂樓開唱既省時又省力，不像一般演唱會需要大費周章籌劃，而且「沒有人做過」，讓他們覺得會是一個有趣的小實驗，果然無心插柳成為一大經典。

約翰藍儂之死

在歷經全球大停電之後，披頭四消失了沒錯，但約翰藍儂（Robert Carlyle飾演）卻以鰥夫的身份活在世界上了！傑克前往約翰的住處探望，雖然電影中的約翰不是那位影響全球音樂走向、引領風騷的和平主義者，但他卻給了傑克「愛一個人，就要讓她知道」的忠告，永遠改變了傑克的愛情生活，也算是在平行宇宙中發揮他迷人的影響力呢。

在現實世界中，1980年12月8日，約翰藍儂與妻子小野洋子剛從錄音室回去紐約住處，卻遭瘋狂歌迷查普曼（Mark Chapman）槍殺身亡。查普曼曾是披頭四的死忠歌迷，但在改信基督教之後，因為約翰在1963年說過的一句極度爭議性話語：「我們現在比耶穌更有名（We're more popular than Jesus now）。」而引發殺機，認為藍儂褻瀆耶穌；也將約翰的個人代表金曲〈Imagine〉解讀為「共產主義」，甚至在禱告期間開玩笑改編歌詞：「想像藍儂已經死了。」

殺害約翰當天，他還親自跑去約翰家門口拿著專輯《Double Fantasy》給他簽名，雖然約翰的親切個性一度讓查普曼動搖殺人的念頭，但他最後仍然決定執行這項策劃已久的「任務」。當晚23時左右，查普曼近距離連開5發子彈射擊約翰的背部，鮮血直流，至此約翰藍儂倒地不起，送去醫院前已經天人永隔，一代傳奇就此殞落，享年40歲，令全球歌迷憤怒又心碎。

番外篇：消失的寶藏

到底在大停電之後，除了披頭四之外，有什麼東西消失了呢？首先是主角傑克愛喝的可口可樂，在停電後的平行時空裡，只剩下百事可樂可以選擇，但對於可樂愛好者來說，這兩個味道彼此不能取代，也讓傑克好難過啊！再來就是香菸，一個不能點煙的世界，好像能讓空氣乾淨一點，地面也不會有煙蒂了。

綠洲合唱團（Oasis）則是另一個消失的經典樂團，傑克小時候才藝比賽的首唱曲目，就是綠洲合唱團的經典代表作〈Wonderwall〉，如今這首歌曲也不見了，看來也給傑克一個重現經典的機會呢！最後一項消失的藝術，則是J.K.羅琳（J. K. Rowling）家喻戶曉的青少年小說《哈利波特》（Harry Potter），傑克將這趟「追夢旅程」比擬為哈利波特戰勝佛地魔的過程，如此艱辛，但女角卻回問哈利波特是誰，相信許多書迷無法接受，更加讓人體會到這些偉大藝術在我們生命中無遠弗屆的影響力。

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