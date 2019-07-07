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劉德華心疼台灣粉絲「見面會追加1場」　多出500個名額

記者洪文／台北報導

天王劉德華公布來台宣傳《掃毒2 天地對決》之後，粉絲反應非常熱烈， 7月12日晚上八點出席西門國賓大戲院的映前見面會活動，800張門票在50秒火速秒殺，仍有上千位影迷排入候補。經過溝通協調，向來疼愛粉絲的劉德華得知狀況後，同意於同一天再加開一場見面會。

▲▼劉德華來台。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲劉德華即將再度來台，舉辦粉絲見面會。（圖／資料照／記者季相儒攝）

再加開一場的劉德華《掃毒2 天地對決》映前見面會將於7月12日晚上8點40分於in89豪華數位影城舉辦，將有500多個座位釋出，不過這一場並沒有另外開放登記售票，而是將上一次列入候補名單的粉絲，依登記時間順序移往此場至滿場為止，希望儘量滿足影迷，可以開心的與他見面。

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《掃毒2 天地對決》在台灣已經有媒體試片及優先放映特映場，許多觀眾和影評都讚美電影充滿港式風味的動作風格，充滿大明星、江湖味、兄弟情及精采動作坦面。尤其電影打造了1:1的中環地鐵站，讓劉德華、古天樂在地鐵站中飛車追逐，場面極為火爆刺激，營造天地對決的大場面，火花四射，直逼好萊塢大片，許多影盛讚光是這場戲就爽度破表，值回票價。 

▲▼劉德華自拍 。（圖／劉德華攝）

▲劉德華去年在金馬獎與記者親民自拍。（圖／劉德華攝）

此外，《掃毒2 天地對決》在大陸上映首日便開出1.4億人民幣的紅盤，突破香港電影在大陸場的開票紀錄，遠遠超過《寒戰2》及《無雙》。上映2日，累積近3億人民幣（約13.5億台幣）的亮眼成績，觀眾評分更高達9.2，票房口碑兼俱，更證明天王劉德華的驚人魅力。
 
《掃毒2 天地對決》獲選紐約亞洲電影節（New York Asian Film Festival）閉幕作品，受到美國媒體和觀眾關注。身兼主角和監製的劉德華表示︰「謝謝，繼續努力。」古天樂也說︰「希望全世界的觀眾都會喜歡這個作品。」女主角林嘉欣也開心表示︰「恭喜導演和一切都親力親為的監製華仔。

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劉德華, 掃毒2, 掃毒2天地對決

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