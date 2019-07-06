快訊／MP魂不滅！　蕭秉治開唱嘎嘎、阿翔全到了

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治今晚在台大體育館，舉辦出道十年來首場個人售票大型演唱會「凡人」，而昔日同屬MP魔幻力量的前成員嘎嘎、阿翔，今天也低調現身台下欣賞，嘎嘎大讚：「廷廷棒棒。獸哥帥帥。」阿翔則誇：「歌改編的很帥，繼續創作吧！」看來兩人即使已經離團，仍有情有義來相挺。

▲蕭秉治今天開唱。（圖／記者張一中攝）



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MP魔幻力量解散後，除了鼓鼓、廷廷，其他人都已離開原公司，嘎嘎現在在咖啡店上班，阿翔則和雷堡、四分衛鼓手緯緯合開餐廳，且今年更和女星林匯喬登記結婚，還將喜迎兒子誕生，各自都有不錯的發展。阿翔更帶著有孕在身的老婆到場，在IG說：「Good job ! Bro........... 加油加油。」還說第一次在台下看演出，「以前都只能看屁股。」

▲▼嘎嘎和阿翔低調坐在台下替蕭秉治應援，阿翔還帶著老婆。（圖／翻攝臉書、Instagram／嘎嘎、阿翔）

不過3月嘎嘎突然在IG爆氣，透露被很多網友詢問有關於蕭秉治演唱會的事情，連續開罵「有歌迷朋友拿這個（演唱會的票）給凡人上班族的我看，所以我該⋯⋯」、「我這種爛咖，哪好意思跟人家聯絡」、「MP魔幻力量是6個人，但過去了。所以我是我，大家也都各自加油！你覺得都是我害的也隨便你，因為你是你／妳」。如今嘎嘎和阿翔都來力挺蕭秉治演唱會，還替他加油打氣，可見他們分飛後，仍相當祝福彼此。



