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10年來首開個唱...出場聲音太小聲　蕭秉治嘆：以為台下都假歌迷

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治今明兩天在台大體育館舉行「凡人」演唱會，也是他出道10年來首次舉辦的個人大型售票演出，開場由黃奕儒擔任暖場，隨後蕭秉治在象徵生命起源的VCR播放完畢後，帶來一連串MP魔幻力量時期的歌曲《空中飛人》、《感覺犯》、《戰神》、《射手》等歌曲，瞬間讓現場尖叫聲險些掀破屋頂。

▲▼蕭秉治「凡人」演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼蕭秉治出道10年，首次舉辦個人大型演唱會。（圖／記者張一中攝）

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▲▼蕭秉治「凡人」演唱會。（圖／記者張一中攝）

他還帶著全場2000名歌迷一起大跳射手舞，直到連唱了7首歌才終於開口，笑說出場唱第一首歌時，覺得現場聲音很小聲，「我還以為台下是假歌迷！」粉絲馬上報以熱烈尖叫，才終於讓他滿意地笑：「舒服！」

▲▼蕭秉治「凡人」演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼蕭秉治打趣說出場聲音太小聲，以為台下都假歌迷。（圖／記者張一中攝）

▲▼蕭秉治「凡人」演唱會。（圖／記者張一中攝）

蕭秉治還請到「大女孩」來站台，大女孩是任賢齊簽下的女團，久未露面的三人今天更以美聲，擔任蕭秉治演唱會轉場，並和他合唱《天使之城》，他也為此偷練一段舞蹈，笑說：「大女孩很厲害，會唱又會跳，若我忘記舞步，還可請他們cover我！」

此外，他為了這場演唱會，前一天在脖子上彩繪紋身，分別畫上「凡」、「狂」、「罪」三個字，象徵個人專輯三部曲，並從「凡人」開始。

▲▼蕭秉治「凡人」演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲蕭秉治今明兩天在台大體育館開唱。（圖／記者張一中攝）

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