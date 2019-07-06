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草屯囝仔「7月接超過10場」　邊工作邊玩暑假忙翻！

記者蔡琛儀／台北報導

公視台語台開台典禮「台語開港，做陣出帆」，今天下午於基隆海洋廣場舉行，由今年剛發佈新專輯的樂團夕陽武士打頭陣熱身，熱力四射的連唱了4首台語歌曲《枉費青春》、《風》、《牽手》、《同款的人》，接著則由草屯囝仔接力，更在現場驚喜演出新歌《厭世少年》，以及《愛我你會死2018》，瞬間炒熱現場氣氛。

▲▼ 草屯囝仔、陳明章、楊秀卿。（圖／公視台語台提供）

▲▼ 草屯囝仔出席公視台語台開台典禮。（圖／公視台語台提供）

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▲▼ 草屯囝仔。（圖／公視台語台提供）

草屯囝仔表示，很開心受邀參加，「我們覺得這次活動很棒，推廣閩南語文化，讓更多年輕人能感受到，閩南語比國語更有溫度，也希望未來的日子裡能多辦一點屬於閩南語的活動，大家一起推廣，很感謝公視邀請我們。」

他們7月已接了10場以上的演出，包括廟會、商演、音樂祭，因此沒特別安排出外旅遊，除了在暑假的第一個週末參加公視台語台開台典禮，明天還要接著到花蓮夏戀嘉年華演出，也是他們第五度到東部演出了，「除了平常創作之外，我們都是利用到外地演出時一邊工作一邊玩，因為每次演出都會去到不一樣的地區，環境感受都不一樣，藉此累積創作能量。」目前新專輯正處於收歌的狀態，預告這次主軸將會放在文化信仰的部分，預計將在明年年後才會發行。

▲▼ 草屯囝仔、陳明章、楊秀卿。（圖／公視台語台提供）

▲▼陳明章、楊秀卿。（圖／公視台語台提供）

▲▼ 草屯囝仔、陳明章、楊秀卿。（圖／公視台語台提供）

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