歪醜鼻子真相公開！《米開朗基羅：無盡之詩》90分鐘的美術課

圖文／鏡週刊

米開朗基羅的時代若有電影，他的紀錄片，應該就長這樣吧！

在詩意且帶有自省的開宗明義後，先有史家兼評帶敘，米開朗基羅（的扮演者）也接而現身說法。兩者交互出現，彼此補充，構成全片的骨架肌理。

於是我們知道了米開朗基羅為何有個歪醜的鼻子，原來是同儕霸凌。只不過他也不確定究竟是過於自負出口傷人被打、還是純粹才華過人招妒所致？接著影片大抵依照他的創作，概述生平。

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從跟報紙差不多大小的淺浮雕《聖母與聖子》到從街頭買來廉價大理石雕出的大型作品《酒神》，米開朗基羅一路驚奇連連，24歲就完成的經典作品《聖殤》對身體肌肉血管的入微觀察，謙卑之至卻又高貴之極，有趣的是他難得在聖母衣帶上署名，原來是為了杜絕外界謠傳這是他人作品的激烈宣示。

只不過藝術家除了面對教會、政局變化，不時得選邊站，也不乏對手或反對者的挑釁。米開朗基羅除了持續創作《大衛像》等巨型石雕，也接受壁畫、祭壇、陵寢製作的挑戰，甚至還設計了教堂建築。一轉首便活生生的《摩西》、生命火花在指尖傳遞的《創造亞當》、被後人加上「遮羞布」的《最後的審判》、甚至和年輕羅馬紳士以畫傳情，以及對付小氣商人的討價還價。創作背後的故事，以及作品劃時代的成就，在兩位扮演者小心翼翼地詮釋下，娓娓道來。

除此之外，鏡頭也有如深入祕境的導遊與獲得特許的目光。我們無須跋涉不同的教堂與美術館，便能在它的引領下，藉由攝影機運動、光影的摸撫，近距離地觀賞那些紋路、色彩，感受拒絕退讓下的偉大細節。全片就像一堂90分鐘的美術課，態度恭謹，言簡意賅。

82分 導演：伊曼威利伊布奇

演員：安瑞克羅維梭、 伊萬諾馬科帝

片長： 97分鐘

級別：普遍級

上映日期： 7月5日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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