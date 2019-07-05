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易烊千璽「期末合照」洩身高差！　老實舉動網笑哭：把腳踮起來

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星易烊千璽是「TFBOYS」成員，2018年以文化、專業雙第一的成績，考取中央戲劇學院表演系本科班。他一邊持續演藝工作，一邊完成學業，5日全班期末大合照曝光，意外洩漏同學身高差啦！

▲▼易烊千璽大一期末合照洩身高差。（圖／翻攝自微博／易烊千璽） 

▲易烊千璽忙碌演藝工作，同時兼顧學業。（圖／翻攝自微博／易烊千璽）

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易烊千璽所屬班級曬出最新照片，同學一律穿上黑T恤、長褲，和老師拍下大合照，PO文「大一下結束」，同時宣告一年級學期正式結束。大家赤腳拍照，而他站在後排，明顯和2旁男同學有身高差，除了吸引網友前來朝聖，還被笑虧「老老實實沒墊腳的那個可愛寶寶」、「這孩子太誠實了，別人都墊腳，就他沒有」、「後排男生全部踮腳，說你呢易烊千璽，把腳踮起來」、「老老實實照相的大一學生。」

▲▼易烊千璽大一期末合照洩身高差。（圖／翻攝自微博／中戲18級話劇影視表演本科班）

▲易烊千璽（紅圈者）大一期末合照洩身高差。（圖／翻攝自微博／中戲18級話劇影視表演本科班）

除了易烊千璽，《老男孩》爆紅的胡先煦、《你好，舊時光》李蘭迪也是同班同學，3大當紅藝人同框，讓全班合照顯得星光閃閃。網友看到照片也驚呼「下學期就是學長、學姐了」、「放假啦！」

▲▼易烊千璽大一期末合照洩身高差。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲網友看到易烊千璽班上大合照，急忙提醒「把腳踮起來！」（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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