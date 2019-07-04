謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

圖文／鏡週刊

謝忻自從和阿翔的不倫戀曝光之後，就以自囚的方式躲在家裡，就怕又被拍到，但本刊經過連日守候，終於拍到她出門祭拜恩師黃義雄，神隱半個月終於再度曝光，而7月1日，謝忻從外搭小黃回家，又被本刊捕捉到近乎溜之大吉的方式，逃竄進家門，姿勢相當逗趣。

▲謝忻一下車疑似發現跟拍，快速的思考之後，做出令人匪夷所思的決定。

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謝忻為了閃狗仔，花費相當多心思，若是發現有人跟拍，還會在外面多轉個好幾圈，直到甩開為止，本月1日下午4點左右，謝忻從外搭小黃回家，頭戴鴨舌帽、臉戴口罩，即使大熱天，也穿上牛仔外套包緊緊，她一下車就先環顧四周，似乎是發現狗仔的身影，謝忻立刻彎腰、低頭，以跑百米的速度衝向家門口，模樣像是被發現的逃兵。

▲謝忻手拿背包，以溜之大吉的姿態衝往家中，不知道的人還以為她在躲債。

謝忻可能以為，門前的盆栽可以擋住她，殊不知還是被本刊全程記錄下來，雖然她近來的生活充滿苦情，但躲藏的方式，還是頗有諧星之感。



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