姚以緹33度高溫「穿皮衣悶車裡」　臉色慘白劇組急喊卡！

記者李欣容／綜合報導

姚以緹在《浮士德遊戲2》中飾演單親媽媽李媛，劇中她在車上被綁著炸彈，為了拍攝順利，她在高溫下穿著皮衣拍攝，不敵高溫臉色逐漸慘白，最後送醫檢查，所幸無大礙又繼續拍攝，實在敬業。

▲姚以緹在高溫中悶在車裡拍攝，中暑送醫 。（圖／Fox提供／翻攝自Facebook／姚以緹‧Eleven）

拍攝這場戲雖然已是10月，但當天台中溫度高達攝氏33度以上，姚以緹身上綁著炸彈，同時還得穿著皮衣坐在防爆車裡拍攝，加上為了收音不能開空調使得車內更加悶熱，在如此高溫包圍下姚以緹不停地猛冒汗，拍到下午臉色慘白，渾身無力喊停，緊急送醫後所幸無大礙，才又回到現場拍攝。

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▲姚以緹劇中打戲多 。（圖／Fox提供）

全部劇組連同工作人員動員上百位人力拍攝，飾演鎮暴警察臨演們個個都穿上防彈背心全副武裝上陣，台中市政府還協調了十幾個單位支援，甚至連拒馬都是遠從霧峰運來現場，目的就是要真實呈現這場炸彈危機。

▲柯淑勤疑似幕後主使者。（圖／Fox提供）

劇中姚以緹因小孩被CODE下指令讓陌生人帶走，不得已身上綁上炸彈攔截梁仁傑（修杰楷 飾）所逮捕被認為是CODE幕後指使者胡慧明（柯淑勤 飾），最後在梁仁傑說服下放棄攔截送上防爆車，眾人必須在限時時間內破解CODE停止炸彈倒數解救李媛，劇情緊湊，讓不少粉絲以為頻敲碗第三季。