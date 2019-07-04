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品冠收前任喜帖：去你的婚宴！　「穿全黑」別人結婚他彈琴

記者盧薇淩／台北報導

情歌王品冠近日推出第二波腹黑新歌《最佳前任》，這首顛覆品冠過去刻骨銘心的情歌路線，講述一個人渣型的前任邀請去參加婚禮，宛如倒數第二個男朋友故事翻版，與知名作詞人陳信延討論後，歌詞才會出現「去你的婚宴」、「穿一身黑」、「是去葬禮還是婚禮？」等充滿腹黑反諷等情緒性的字眼，增添不少趣味性與話題。

▲▼品冠推出新專輯 。（圖／海蝶提供）

▲品冠推出新專輯 。（圖／海蝶提供）

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《最佳前任》MV以短篇電影的形式呈現，劇情圍繞在一間劇團的表演場地裡，男女主角分別是劇團裡的成員，兩人相遇後日漸增溫的情愫，演變到最後爭吵、分離、悔恨。他一改平日吉他王子的形象，極為難得在鏡頭前大秀琴藝，被問會對老婆彈琴表情意嗎？品冠笑稱：「現在老婆比較不會因為我彈什麼，而會覺得～哇好棒、好感動，小孩彈什麼她才比較感動，她把對我的愛轉移到小孩身上了，我也沒有理由吃醋。」還自虧在老婆心中，已是「最佳前任」，兒子則是成了「最佳現任」代表。
 
每次寫完一首歌，家人一定會先聽到，小孩就知道爸爸要發片了，「像最近上線那些新歌，我小孩都比老婆還熟悉，但是很神奇，孩子根本不知道《最佳前任》是什麼意思。」他舉例有次兒子下課回家，看到他拿著吉他自彈自唱《那些女孩教我的事》，當下就跟著唱了，他也驚嘆：「你能想像一個六歲的小孩唱嗎？咦～他懂嗎？這也是滿妙的！」讓他忍不住開玩笑說：「到底是他懂，或者是這個年紀…女孩有教他一些事情，只是我不知道而已。」

▲▼品冠推出新專輯 。（圖／海蝶提供）

▲品冠在MV中參加前任婚禮 。（圖／海蝶提供）
 
品冠也為《最佳前任》下了最好註解：「所謂的最佳前任，就是應該各自安好，大家過好自己的生活，然後各自幸福。」他解釋如果是太好的前任，對於過往戀情總有很多的呵護、放不下，這樣往往不會有太好的結局。但倘若有天，前任真的寄了一張紅色炸彈，會前去赴約嗎？品冠也表示，如果會去赴約，一定是攜著另一伴去參加婚禮，「那個狀態是大家都很幸福了，彼此都認識對方的另一半，不然很難想像那個畫面。」現實生活中，他則透露還沒有收過前任的紅色炸彈，慶幸自己不必為這兩難而煩惱。

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