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言承旭菜市場「相親」　綠衣男幫撐傘…見路人喊「滾」市民怒了！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人言承旭日前返台出席金曲獎，鬍渣外型加上西裝筆挺，被稱讚金曲第一帥。行程滿檔的他被目擊現身四川成都，而且是傳統菜市場，立刻被民眾團團包圍。

▲▼言承旭現身成都菜市場。（圖／攝影中心、翻攝自《娛七叔叔》微博）

▲言承旭現身成都菜市場。（圖／攝影中心、翻攝自《娛七叔叔》微博）

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據微博《直播成都》透露，言承旭現身成都三聖鄉喜樹街的菜市場，由於菜市場民眾本來就多，大明星突然出現，讓所有買菜中的太太、阿姨全都停下腳步。他依舊留著鬍渣，穿黑色T恤和長褲，180公分的高挑身材在人群中相當顯眼，同時也看到女星任素汐，據悉，眾人是為了拍攝電影《相親大作戰》，拍攝中開心比「耶」手勢，還為買菜中的阿姨按摩，表情相當輕鬆。

▲▼言承旭現身成都菜市場。（圖／翻攝自微博／娛七叔叔）

▲言承旭開心比「耶」手勢。（圖／翻攝自《娛七叔叔》微博）

▲▼言承旭現身成都菜市場。（圖／翻攝自微博／娛七叔叔）

▲言承旭幫買菜中的阿姨按摩。（圖／翻攝自《娛七叔叔》微博）

由於市場難得出現大明星，言承旭所到之處，都有身邊工作人員幫忙撐大黑傘，現場影片曝光，工作人員向民眾喊「滾！滾開」，引發部分爭議。目擊現場的網友透露，「其實明星本人是很nice的，這麼多人圍觀，他還是很親切」，粉絲留言希望工作人員的行為不要上升到演員。

▲▼言承旭現身成都菜市場。（圖／翻攝自微博／娛七叔叔）

▲言承旭隨行有男子幫撐傘、開路，男子突向民眾大吼「滾！讓開！」（圖／翻攝自微博／直播成都）

▲▼言承旭現身成都菜市場。（圖／翻攝自微博／娛七叔叔）

▲市民憤怒「喊滾的出來打」，粉絲希望負面批評不要上升到演員。（圖／翻攝自微博／直播成都）

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