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大澤隆夫增重15kg手臂變館長！《王者天下》網友十刷賣破54億

記者吳孟庭／綜合報導

日片《王者天下》在日本狂飆54億票房，榮登日本年度真人電影票房冠軍，飾演地表最強大將軍「王騎」的大澤隆夫，短時間內就特訓增重15公斤，片中可單手持高4m、重30kg的特製大刀，粉絲看了手臂驚呼「激似館長」，而打造17個東京巨蛋的浩大場面，台灣影迷也即將在19日就可親眼目睹！

▲《王者天下》大澤隆夫為戲增重15公斤。（圖／傳影互動提供）

▲《王者天下》大澤隆夫為戲增重15公斤練成館長。（圖／傳影互動提供）

大澤隆夫在選角之初曾被原作粉絲指責為「最錯誤的選角」，就連原著作者原泰久一開始也坦言：「擔心外型不夠像」，不過他毅然決然每天靠吃肉增肥，共增重15公斤之多，等到正片上映，單手就能持高4m、重30kg的特製大刀，讓粉絲閉嘴：「我收回質疑！」、「謝謝大澤隆夫做到不可能的任務！」。

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根據日媒報導，《王者天下》斥資10億日幣（近3億台幣），不惜成本前往中國取景拍攝浴血重返皇宮、奪回王位的最後高潮，尤其50精兵對抗8萬大軍的浩大場面，光是片場就有17個東京巨蛋大，現場更號召上萬臨演和百匹駿馬，讓演員皆騎真馬上陣！

▲《王者天下》大澤隆夫為戲增重15公斤。（圖／傳影互動提供）

▲《王者天下》日本賣破54億。（圖／傳影互動提供）

改編自同名神級漫畫，《王者天下》原著已經在日本創下4000萬冊的超高銷售量，並且被書迷奉為「絕對不可能寫實化的神作」，但至今已在日本衝出54億票房，還有網友激動十刷，榮登日本年度真人電影票房冠軍。

《王者天下》講述西元前245年戰國時期，七國分立天下，各據一方。戰爭孤兒「漂」憑藉著一流的劍術，受到將軍賞賜，為秦王嬴政（吉澤亮 飾）效勞。沒想到在嬴政欲統一天下前，卻遭親王背叛，漂不僅慘遭暗殺，嬴政也因此流亡宮外！

▲《王者天下》日本賣破54億。（圖／傳影互動提供）

▲《王者天下》不惜成本前往中國取景拍攝。（圖／傳影互動提供）

漂臨死前，曾特別叮囑嬴政，若有不測，務必找回他最信任的兒時玩伴信（山崎賢人飾），助天子一臂之力，奪回天下。勢單力薄的年輕君主嬴政，將如何找回痛失兒時兄弟而含恨的信？並如何集結各方勢力，踏上一統天下的第一王者之路？《王者天下》將於7月19日在台上映。

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

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大澤隆夫, 王者天下, 日韓風

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