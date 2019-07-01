以為美國黑人唱的！饒舌歌手盲聽周湯豪新歌　嚇傻眼：respect！

記者盧薇淩／台北報導

周湯豪以神曲《帥到分手》勇破1億YouTube觀看次數，去年挑戰破億人次觀看的《中國新說唱》舞台，隨後他決定打破唱片公司制式化框架，不發行在節目上發表的歌曲，而是潛心閉關、打掉重練，短短1個月內寫歌、錄音、混音、企劃、MV拍攝一手包辦，將推出全新EP《WHAT A LIFE》，更為了新歌《I GO》造型，忍受數小時的疼痛，把頭髮的顏色漂白成淺金色，就是希望讓大家看到全新進化版的周湯豪。

▲周湯豪將推出新EP。（圖／索尼音樂）



從上一張專輯《REAL》開始，周湯豪就拿回了音樂主導權，時隔3年再發片，這次更是卯足全勁，舉凡寫歌、錄製、企劃、平面設計、動態影像、美術指導、服裝造型等，周湯豪每一個環節都不假他人之手，每次與唱片公司同事開會，他都會親自參與並討論每一個細節，親力親為的工作態度令同事直呼超狂，還幫周湯豪冠上「尼克總監」的威名。

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《I GO》日前進行盲聽測試，找來熊仔、吳卓源、老莫、高爾宣、婁峻碩盲聽，一開始他們都以為是美國黑人的音樂，後來聽到是周湯豪，每個人都大吃一驚，管理不住驚訝的表情直讚「聽覺全新進化」、「走在很前面」，周湯豪甚至在他們聽完後出現，被再次確認是不是他的歌，他搞笑說：「這是我的歌啊，但我要先上個洗手間。」他則希望透過這首歌將他自己喜歡的mumble rap引進至華人音樂市場，「這張EP就像是一張mixtape（混音帶），就是去做我一直想做、卻沒有機會去發表的作品。」

▲周湯豪為了新單曲把頭髮染成淺金色。（圖／索尼音樂）

周湯豪15歲在美國洛杉磯展開留學生涯，原先學設計的他後來就讀Musicians Institute音樂學院，選擇走上音樂這條路。一直以來，周湯豪對創意的每一個面向都深感興趣，很享受「斜槓青年」的多重身分，所以全新EP《WHAT A LIFE》就是在這樣的心境之下，由他獨自執行企劃並製作完成的個人project，他表示：「與其說要特別表達什麼，我真的沒有想太多，純粹做我想做的音樂！」



首波主打《I GO》是周湯豪在家中邊寫邊錄、只花一個晚上就獨自完成的作品，也是第一首出現在華語主流音樂市場的「模糊饒舌」（mumble rap）風格歌曲，他說：「我想要做可以在夜店播放、可以讓大家跟著節奏點頭的音樂，我不想要太嚴肅，而是更直覺的表達我自己。」有趣的是，周湯豪還把台語、夜市文化寫進新歌裡，歌詞裡提到「臭豆腐、miso湯配芋粿」，因為這就是mumble rap的精神，想到什麼就寫什麼，「我不是ABC，從小在台北長大，我喜歡吃中餐比西餐多！」

▲周湯豪花了一個月製作新歌。（圖／索尼音樂）

談及《I GO》的創作過程，周湯豪坦言：「或許我們在音樂上面的表達，讓大家覺得是比較狂的，但其實我不算是一個有自信的人，也因爲這樣，每次推出新作品都要一直不斷進步，因爲我覺得自己不夠好吧。所以我很珍惜現狀，但這是一個永遠都可以更好的狀態。」