ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

流氓阿徳奪金曲感念母親　鼓勵Karencici「會被看見的」

記者許逸群／台北報導

新科金曲「台語男歌王」流氓阿徳出道25年，發行過5張創作專輯，入圍過4次金曲獎，終於在人生半百之際奪下獎座。出身自金門的他表示：「冥冥中有預感今年會得獎，得獎後最想回到金門媽媽的墳上跟她說，妳的孩子可以讓妳驕傲了，沒讓妳失望。」

▲▼流氓阿徳與Karencici一同出席慶功宴。（圖／華研國際音樂提供）

▲流氓阿徳與Karencici一同出席慶功宴。（圖／華研國際音樂提供）

流氓阿徳演唱時獨特的口氣跟情感，一直深受樂迷喜愛，目前除了被邀請續留主持電台節目外，也被大型音樂祭相中，擔任聲優為廣告影片配音。他得獎的音樂作品中，也被兩大酒廠選作廣告主題歌曲，他說：「藉得獎這個機會讓大家更認識我，希望未來有更多的資源跟演出，也歡迎大家找我寫歌、配音、主持。」

請繼續往下閱讀...

得獎之後，流氓阿徳一刻也不得閒，將於今（30日）晚間在Legacy Taipei演出，與另外三組金曲入圍與得獎團體，包含厭世少年、vast& hazy、Yellow共同演出，邀請大家繼續來感受金曲魅力。

▲▼流氓阿徳與Karencici一同出席慶功宴。（圖／華研國際音樂提供）

▲「洗耳恭聽」副總陶婉玲與「華研國際音樂」總經理何燕玲一同與會。（圖／華研國際音樂）

對於同是華研國際音樂集團的創作音樂人Karencici，流氓阿徳也在慶功宴上鼓勵她：「我出道25年，今年才有機會，妳首張作品就入圍《最佳新人》和《最佳演唱錄音專輯》二個獎，已經很棒了，無論如何，堅持把音樂做好，以後金曲獎上一定會被看見的。」

Karencici雖然金曲沒有得獎，她感恩表示：「真的入圍二項已經很足夠，也是最大的肯定，將繼續堅持音樂路，很謝謝公司對她的支持，《SHA YAN》首張專輯音樂曲風比較多變，希望接下來作品不管是專輯或單曲，音樂曲風自己將嘗試更多R&B跟hip-hop。」

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

推薦閱讀

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

蔡依林激擁阿信：該減點肥了！　下秒幫解釋原因..甜放閃了

蔡依林激擁阿信：該減點肥了！　下秒幫解釋原因..甜放閃了

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

宋慧喬去年9月還幫宋仲基慶生！　「私下合照」曝光⋯她笑得甜蜜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋仲基瞞宋慧喬提離婚！　只想快點離一離「協議內容有警告意味」

金曲獎／五月天報喜「孩子的媽」！　蔡依林被Cue上台「激擁阿信」甜喊：我的

宋慧喬爆有公主病！　宋仲基離婚前4個月被目擊「努力挽救感情」

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

爆范冰冰超傷分手真相！　出事後「李晨冷漠切割」：放她一個人找援助

「TOP 5星座」衰到9月底！　天蠍遇爛桃花、雙魚立刻有報應

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

阿翔、Grace爆澳門「恩愛互動全演的」　網踢爆復合內幕：真的很假！

金曲獎／Selina走音…Ella下秒冒「超暖小動作」！　網一看哭了：好感人

金曲獎／Lulu「100％神複製陳珊妮」救援全場！　萬人拍桌笑翻：3妮超靠X

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金曲獎, 金曲30慶功宴, 金曲30, 第30屆金曲獎, 2019金曲獎, 流氓阿德, Karencici

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨／廖士賢抱兩座金曲沒慶功宴！康康開包廂幫他辦慶功
  2. 《步步驚心》李準基為何能娶妹妹？看韓劇學古代後宮史！
  3. 《三生三世枕上書》播出時間曝光！　網崩潰：等好久了
  4. 宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了
  5. 蔡依林吐「來不及說的真心話」Tag阿信！　秒釣出緋聞男「❤」回應了
  6. 小S喜慶：3女兒全獲舞蹈賽冠軍！　一字排開「全是名模級激細鉛筆腿」
  7. 流氓阿徳奪金曲感念母親　鼓勵Karencici「會被看見的」
  8. BY2參加選秀「表演評比出爐」　網一看氣炸：區別對待！
  9. 點歌《年少有為》唱一半「李榮浩出現了！」　他唱完發現本尊..嚇到彈開
  10. 老婆付錢「逼他上健身課」　謝祖武甜曝原因：我心甘情願

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366