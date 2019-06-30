流氓阿徳奪金曲感念母親　鼓勵Karencici「會被看見的」

記者許逸群／台北報導

新科金曲「台語男歌王」流氓阿徳出道25年，發行過5張創作專輯，入圍過4次金曲獎，終於在人生半百之際奪下獎座。出身自金門的他表示：「冥冥中有預感今年會得獎，得獎後最想回到金門媽媽的墳上跟她說，妳的孩子可以讓妳驕傲了，沒讓妳失望。」

▲流氓阿徳與Karencici一同出席慶功宴。（圖／華研國際音樂提供）

流氓阿徳演唱時獨特的口氣跟情感，一直深受樂迷喜愛，目前除了被邀請續留主持電台節目外，也被大型音樂祭相中，擔任聲優為廣告影片配音。他得獎的音樂作品中，也被兩大酒廠選作廣告主題歌曲，他說：「藉得獎這個機會讓大家更認識我，希望未來有更多的資源跟演出，也歡迎大家找我寫歌、配音、主持。」

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得獎之後，流氓阿徳一刻也不得閒，將於今（30日）晚間在Legacy Taipei演出，與另外三組金曲入圍與得獎團體，包含厭世少年、vast& hazy、Yellow共同演出，邀請大家繼續來感受金曲魅力。

▲「洗耳恭聽」副總陶婉玲與「華研國際音樂」總經理何燕玲一同與會。（圖／華研國際音樂）

對於同是華研國際音樂集團的創作音樂人Karencici，流氓阿徳也在慶功宴上鼓勵她：「我出道25年，今年才有機會，妳首張作品就入圍《最佳新人》和《最佳演唱錄音專輯》二個獎，已經很棒了，無論如何，堅持把音樂做好，以後金曲獎上一定會被看見的。」

Karencici雖然金曲沒有得獎，她感恩表示：「真的入圍二項已經很足夠，也是最大的肯定，將繼續堅持音樂路，很謝謝公司對她的支持，《SHA YAN》首張專輯音樂曲風比較多變，希望接下來作品不管是專輯或單曲，音樂曲風自己將嘗試更多R&B跟hip-hop。」