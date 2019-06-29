The Boyz 12人超整齊刀群舞！rapper現場清唱小天王中文歌

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像男團The Boyz今（29日）下午在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，也是他們第一次12人全員到齊在台開唱，一開始就狂飆中文，在台上大玩猜歌遊戲，女團舞蹈全都難不倒，可愛模樣萌翻全場，更驚喜帶來中文歌曲，成員善旴大呼剛剛唱到忘詞，接著再度清唱一段，身為rap擔當展現驚人好歌喉！

▲▼THE BOYZ首次12人完整體在台舉辦粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

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The Boyz由上淵、泳勛、賢在、柱延、NEW、Q、鶴年、HWALL、善旴、ERIC、Jacob與Kevin組成，雖然曾經來過台灣一次，但當時Hwall受傷休養，本次是他們第一次以全員12人到齊，也是首度在台舉辦專場活動。

活動原本預定下午4點展開，但整整延遲半小時，直至4點半才開始。先是帶來《Boy》與《Right Here》等歌曲，接著12人上台自我介紹，全部都有備而來，Kevin用中文說「我想跟你們在一起～」，上淵大喊，「大家好！今天見到你們很開心！」Hwall還連續講了3次「我想你」，中文、台語都準備，誠意十足。

▲▼THE BOYZ男團女團舞蹈都完美消化。（圖／記者張一中攝）

接著12人分三組玩起猜歌大賽，男團EXO《Kokobop》前奏才下不到1秒，Q就舉手猜出正確答案，接著還在舞台精準跳出編舞，猜出女團Red Velvet的《Red Flavor》、Twice《Like It》舞蹈也難不倒成員，在台上大跳也不害臊。

下一個遊戲則是看嘴型猜單字，周鶴年那組的「小籠包」，本來在第一人就卡關，沒想到到他的時候，看第一次就猜對，他解釋：「我就知道會出現台灣很有名的東西，看到嘴型就知道了！」還用中文說：「小籠包好吃！」

▲▼THE BOYZ見面會吸引近千名粉絲。（圖／記者張一中攝）





但到了泳勛這組要猜「台北101」，卻因為有成員用手指比出1，被指犯規，引起其他人抗議，隊長幫粉絲謀福利，要求這隊必須要撒嬌才可以過關，泳勛跟賢在立馬依照指示做出可愛表情，又引起粉絲陣陣尖叫！

此外他們也為台灣粉絲準備了周興哲的《怎麼了》，不過擔任rapper的善旴在中場聊天環節自爆，剛剛沒有唱好忘詞了，希望大家再給他一次機會，接著準備無伴奏清唱，但開頭又忘了一次，求饒再唱一次，接著以清亮嗓音完美清唱，粉絲也尖叫給予肯定。

▲▼THE BOYZ驚喜帶來中文歌曲。（圖／記者張一中攝）

The Boyz《Only One》、《Bloom Bloom》、《No Air》、《Giddy Up》等歌曲，也表演前輩EXO《Call Me Baby》、TWICE《Cheer Up》等，整場活動約進行3小時，吸引近千名粉絲捧場。他們預計明天離台，班機不公開。