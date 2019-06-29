全美善4天前才跟宋康昊一起宣傳新片！手比愛心　笑得超燦爛

記者吳孟庭／綜合報導

南韓48歲女星全美善（音譯，전미선）今（29）日驚傳身亡，在故鄉全州的一間飯店內被發現時已斷氣，傳出有可能是自殺，但她4天前才參加宋康昊主演的電影《國之語言》（暫譯，나랏말싸미）新片發布會，笑得十分燦爛，看不出來有任何輕生的跡象，遺憾消息傳來震驚全韓。

▲全美善4天前才跟宋康昊（右）一起打片。（圖／CFP）

電影《國之語言》7月即將上映，6月25日在首爾舉辦新片發布會，當時主要演員宋康昊、朴海日以及全美善與導演都有出席。

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全美善在發布會上被問到與宋康昊、朴海日繼2003年電影《殺人回憶》後再度合作，她表示「我已經很久沒有拍電影了，但以前的感覺和現在的感覺依然相同。現在更依賴他們了，托兩位值得信賴、很可靠的福，才能完美呈現，是以前就熟識的哥哥與弟弟，因此（拍攝）更自在。」

▲全美善手比愛心，笑得超燦爛。（圖／CFP）

不僅如此，當天發布會後他們參與節目《演藝家中介》的錄影，就在昨（28）日剛播出，全美善不但被主持人逗到轉身笑到不行，並和另外兩位男演員有說有笑，哪知隔天就傳出死亡消息，令觀眾十分震驚。

▲全美善生前最後一次出現在綜藝節目，被主持人逗得哈哈大笑。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

全美善1989年以KBS電視劇《土地》出道，因為2006年在電視劇《黃真伊》飾演黃真伊母親一角聲名大噪，奪下當年KBS演技大賞最佳女配角獎，接著參演《麵包王金卓求》、《擁抱太陽的月亮》、《Who Are You－學校2015》、《請回答1988》、《六龍飛天》、《雲畫的月光》等夯劇，今年也才剛演完《會讀心術的那小子》，最近才確定會演出9月播出的《朝鮮浪漫喜劇-綠豆傳》，該劇接到消息表示，「還在確認中」。

▼《演藝家中介》昨晚才播出全美善新片宣傳，今日就傳出死亡消息。（影片來源：YouTube KBSEntertain）

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