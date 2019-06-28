劉書宏請吃50份「家傳牛肉麵」　夏語心爽當吃貨：賺到了！

記者李欣容／綜合報導

劉書宏在新戲《男神時代》飾演富二代，現實生活中他也是知名牛肉麵店的二代小開，擁有一手好廚藝，日前他為了慰勞辛苦拍攝的工作人員，自掏腰包請大家吃家傳牛肉麵。

▲劉書宏請劇組吃自家牛肉麵。（圖／東森提供）

劉書宏不顧自己拍戲辛勞，跟爸媽熬煮湯底到半夜，清晨5點就起床幫忙備料，親自下廚，準備40、50人份的牛肉麵與水餃，再趕到劇組拍攝，讓劇組人員超級感動。

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▲劉書宏親力親為，從備料、煮麵到現場發送牛肉麵給劇組人員都自己來。（圖／東森提供）

原來是劉書宏聽到劇組想訂他們家的牛肉麵，但因為劇組的餐費有限，就自掏腰包貼錢請大家吃，看大家吃得開心，他更有動力拍攝了。

▲夏語心開心當吃貨。（圖／東森提供）

夏語心笑說：「我們一直在等殺青後相約去劉書宏家的店，好好嚐嚐他們家有名的牛肉麵跟水餃，但今天就能先吃到，還是劉書宏親自備料、煮麵準備的大餐，真的是賺到！」

▲夏語心餵劉書宏吃水餃。（圖／東森提供）

劉書宏羞喊：「其實不只我，像有一次謝佳見明明休假，卻特意去買了有名的肉桂捲到劇組探班，他戲份真的很多、很累，還在休息的時候跑來探班，大家都很感動。」台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心主演，並將於台視7月6日起、東森綜合台7月7日起，每周六、日晚間十點播出。